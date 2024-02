DIRETTA/ Fermana Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA FERMANA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Nell’attesa dell’inizio della diretta di Fermana Vis Pesaro, è interessante esplorare i precedenti storici tra le due squadre. In 13 incontri totali, la Fermana ha ottenuto 5 vittorie, mentre la Vis Pesaro ha vinto in 2 occasioni, con 7 pareggi che completano il quadro. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla scorsa stagione, precisamente il 2 ottobre 2021, quando la Vis Pesaro trionfò con un convincente 2-0. De Respinis aprì le marcature al decimo minuto, seguito dal raddoppio di Gucci all’ora di gioco.

La Fermana non ha ottenuto una vittoria contro la Vis Pesaro dal 20 novembre 2016, quando la squadra ospite si impose per 0-1. Entrambe le squadre si trovano attualmente in una fase in cui cercano una vittoria che manca da diverso tempo. La Vis Pesaro ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite, non vincendo dal 9 ottobre contro il San Donato. D’altra parte, la Fermana non ha assaporato la vittoria dal 18 settembre, quando ha sconfitto il Cesena per 2-0. Da allora, sono arrivate cinque partite pareggiate e altrettante sconfitte. (agg. Gianmarco Mannara)

FERMANA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Vis Pesaro e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fermana Vis Pesaro, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Derby marchigiano con i padroni di casa ancora ultimi in classifica nel girone B nonostante una prestazione gagliarda in casa della capolista Cesena, con i romagnoli che hanno vinto di misura contro i gialloblu che a livello di gioco hanno confermato i progressi già fatti vedere nella trasferta sul campo della Recanatese.

La Vis Pesaro è al confine della zona play out, l’ultima sconfitta in casa contro il Gubbio ha confermato le difficoltà dei biancorossi che restano la formazione capace di collezionare il maggior numero di pareggi nel raggruppamento, ben tredici, e dopo la Fermana la Vis Pesaro è la squadra che è riuscita a raccogliere il minor numero di vittorie, quattro: un passo troppo lento, per ora, per riuscire a navigare verso lidi più tranquilli di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Fermana Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: F. Neri; Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Valdifiori, Nina; Pucciarelli, Nicastro; Karlsson.

FERMANA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Vis Pesaro ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











