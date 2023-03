Diretta/ Fermana Vis Pesaro streaming video tv: derby da non perdere (Serie C)

DIRETTA FERMANA VIS PESARO: OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Fermana Vis Pesaro, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

In palio punti pesanti per entrambe: i gialloblù padroni di casa, reduci dal pareggio di Alessandria, possono ambire ad un posto play-off. Discorso opposto per gli ospiti che, dopo la sconfitta casalinga contro il Montevarchi, rischiano addirittura la retrocessione diretta. Servirà, quindi, tornare da Fermo con un risultato positivo per tenere lontana questa ipotesi.

FERMANA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fermana Vis Pesaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERMANA VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Fermana Vis Pesaro. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Protti si affiderà al consueto 4-3-3: in porta Nardi ed esterni difensivi Eleuteri e De Nuzzo. A centrocampo Scorza, Giandonato e Misuraca mentre nel tridente offensivo spazio a Neglia, Busatto e Pinzi. In casa Vis Pesaro lecito aspettarsi qualche cambio da parte di mister Brevi: nel 3-5-2 del tecnico spazio a Pucciarelli dall’inizio, potrebbe fargli spazio Fedato. In difesa Gega, Bakayoko e Tonucci mentre i due esterni di centrocampo saranno St Clair e Zoia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Fermana Vis Pesaro. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.10, il pareggio è dato a 3.00 mentre la vittoria ospite paga 3.50 volte la posta.











