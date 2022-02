DIRETTA/ Fermana Vis Pesaro video streaming tv: il trend e i numeri dei precedenti

DIRETTA FERMANA VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Fermana Vis Pesaro parlando dei precedenti di questa partita, che non sono affatto pochi: infatti nelle ultime due stagioni queste due squadre sono state sempre avversarie, riuscendo peraltro a strappare la promozione dalla Serie D a una stagione di distanza l’una dall’altra e dunque ritrovandosi, anche per vicinanza geografica – si tratta di un derby delle Marche – nei gironi di Serie C. Le ultime 10 sfide dunque partono dal febbraio 2016, in quarta divisione: una data che scegliamo anche perché, oltre alla cifra tonda, rappresenta quella in cui la Vis Pesaro ha vinto per l’ultima volta sul campo della Fermana.

La classifica sorrideva ai gialloblu, ma i 3 punti erano andati ai biancorossi grazie alla punizione vincente di Nicola Falomi, praticamente a metà del secondo tempo; da quel momento la Vis Pesaro ha vinto altre due volte e sempre in casa, tre invece le affermazioni della Fermana con l’ultima maturata nel dicembre 2020, due giorni prima di Natale, con le reti che erano arrivate da Samuele Neglia (la seconda su rigore) a segno con una doppietta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERMANA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERMANA VIS PESARO: PARTITA COMBATTUTA!

Fermana Vis Pesaro, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Derby marchigiano tra due squadre distanziate da 7 lunghezze in classifica. La Fermana con l’ultimo risultato a reti bianche a Grosseto ha messo in fila il terzo pareggio consecutivo e resta una sola lunghezza sopra la zona play out, 24 punti contro i 23 dell’Imolese quintultima.

Dall’altra parte la Vis Pesaro divide il settimo posto a quota 31 punti con il Gubbio, anche se l’ultimo turno ha riservato un’amarezza ai biancorossi, con la sconfitta interna contro la Viterbese terzultima in classifica. Nel match d’andata la Vis Pesaro ha battuto la Fermana in casa con un secco 2-0, mentre l’ultimo precedente allo stadio Recchioni ha visto la Fermana imporsi con l’identico punteggio il 23 dicembre del 2020.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Fermana Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra, Rossoni, Blondett, Urbinati, Sperotto; Capece, Graziano, Mordini; Bolsius, Lovaglio, Cognigni. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Marco Banchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni, Giraudo, Manetta, Piccinini; Saccani, Coppola, Astrologo, Rubin; Rossi; Gucci, De Respinis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Vis Pesaro al Bruno Recchioni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



