Diretta/ Feyenoord Atletico Madrid (risultato 0-1) video streaming tv: VAR nega il rigore (28 novembre 2023)

DIRETTA FEYENOORD ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Olandesi che non riescono a rispondere al vantaggio da parte della formazione spagnola maturato dopo uno sfortunato autogol. Ancora una volta uno dei giocatori più pericolosi è sicuramente Minteh. Il giocatore entra dentro l’area di rigore e casca giù chiedendo a gran voce il tiro dal dischetto. Il direttore di gara Consulta il var e dopo un lungo check decide di non intervenire con un penalty. Geertruida, autore dello sfortunato autogol, prova a rifarsi con un colpo di testa che termina facile preda della difesa avversaria.

Ritmi più bassi con l’Atletico Madrid che cerca di controllare al meglio nel tentativo di non concedere il fianco alla formazione avversaria. Dopo 45 minuti squadre che vanno all’intervallo con il vantaggio da parte degli spagnoli con il risultato di 0-1, decide al momento l’autogol sfortunato da parte di Geertruida. (Marco Genduso)

DIRETTA FEYENOORD ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-1): INIZIA!

Inizia la sfida che vede affrontarsi Feyenoord e Atletico Madrid. Prima occasione per gli olandesi con Minteh che si affaccia dalle parti dell’estremo difensore sloveno Jan Oblak. Palla facilmente presa dal portiere che blocca facilmente. Lo stesso calciatore degli olandesi è uno dei più pericolosi in questo inizio di partita: riceve il pallone spalle alla porta si gira e cerca immediatamente i pali avversari. Hancko vede il suo tiro rasoterra respinto dal portiere avversario, Un’altra occasione per gli olandesi che hanno iniziato meglio la partita.

Atletico Madrid con il solito Alvaro Morata che si lancia in area di rigore calciando verso l’angolo basso della porta avversaria, il portiere risponde presente. Cambia l’esito della partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il giocatore Geertruida sfortunatissimo nella deviazione insaccando il proprio portiere. Spagnoli sopra dopo 20 minuti di gara. (Marco Genduso)

DIRETTA FEYENOORD ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta per cominciare la diretta di Feyenoord Atletico Madrid, curiosiamo nel rendimento di olandesi e spagnoli nelle prime quattro giornate del girone E di Champions League. Il Feyenoord finora occupa la terza posizione del gruppo, grazie a due vittorie e altrettante sconfitte che hanno portato agli olandesi 6 punti in classifica e una differenza reti che è comunque positiva e pari a +2, grazie ai sette gol segnati dal Feyenoord a fronte dei cinque sul groppone.

Per l’Atletico Madrid finora è un cammino estremamente positivo: contiamo infatti due vittoria e altrettanti pareggi, per un totale di 8 punti in classifica, mentre la differenza reti è pari a +7, dal momento che l’Atletico finora ha segnato dodici gol e ne ha invece incassate cinque, anche se incide molto il 6-0 al Celtic di tre settimane fa. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Feyenoord Atletico Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FEYENOORD ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feyenoord Atletico Madrid sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Feyenoord Atletico Madrid, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

FEYENOORD ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Feyenoord Atletico Madrid possiamo raccontare che le due squadre non si erano mai affrontate prima di questa fase a gironi, di conseguenza abbiamo soltanto un precedente che è la partita andata in scena al Wanda Metropolitano lo scorso 4 ottobre, nella seconda giornata del gruppo E di questa Champions League. Era stato un match molto bello, vinto dall’Atletico Madrid per 3-2: un’autorete di Mario Hermoso aveva portato in vantaggio il Feyenoord dopo 6 minuti, immediata risposta dei Colchoneros con Alvaro Morata ma ancora nel primo tempo David Hancko aveva spinto gli olandesi, ripresi in pieno recupero dal pareggio di Antoine Griezmann.

Nella ripresa, dopo un solo minuto, c’era stato un cross di Nahuel Molina messo in porta dal sinistro vincente di Morata, che aveva così completato la sua doppietta. Non c’erano più stati gol anche se le occasioni non erano mancate; per l’Atletico Madrid un successo importante, anche oggi che la squadra di Diego Simeone è vicina alla qualificazione agli ottavi; il Feyenoord invece dovrà sperare di vincere questa sera, magari anche con un aiuto da parte del Celtic che sta giocando contro la Lazio. (agg. di Claudio Franceschini)

FEYENOORD ATLETICO MADRID: SPAGNOLI PER LA MATEMATICA

Feyenoord Atletico Madrid, diretta allo stadio “De Kuip” di Rotterdam, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone E di Champions League. Un raggruppamento apertissimo che vede ancora tre formazioni in lotta per la qualificazione: al momento, infatti, spagnoli in vetta con otto punti, Lazio in ritardo di una lunghezza e olandesi a quota sei. Ciò significa che un successo odierno del Feyenoord consentirebbe ai biancorossi olandesi di mettersi almeno in seconda posizione con una sola gara da giocare contro il Celtic. Situazione interessante, però, anche per l’Atletico che, in caso di vittoria in Olanda, sarebbe già al turno successivo visti quattro risultati utili di fila, ultimo il netto successo (6-0) contro gli scozzesi.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ATLETICO MADRID

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Feyenoord Atletico Madrid, in programma alle ore 21.00 allo stadio “De Kuip” di Rotterdam. I padroni di casa allenati da Slot scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Al centro dell’attacco ci sarà Gimenez, supportato sulla trequarti da Minteh, Stengs e Paixao. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Wieffer e Timber. Simeone, invece, sembra orientato a schierarsi con il 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Morata e Griezmann. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Molina e Lino. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Llorente, Saul e Koke.

FEYENOORD ATLETICO MADRID: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Feyenoord Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria gli spagnoli, infatti il segno 2 è quotato a 2.50, mentre poi si sale a quota 3.55 per il segno X in caso di pareggio e a 2.60 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la squadra olandese.











