DIRETTA FEYENOORD CELTIC/ Video streaming tv: un solo precedente, ma illustre (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA FEYENOORD CELTIC: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Feyenoord Celtic, non si può fare a meno di ricordare che questa partita di Champions League vanta un solo precedente in tutta la storia, ma si tratta di una partita memorabile, come sempre succede quando si parla di una finale della allora Coppa dei Campioni. Era mercoledì 6 maggio 1970, si giocava allo stadio di San Siro (non ancora dedicato a Giuseppe Meazza ai tempi) e l’Italia era rappresentata anche dall’arbitro Concetto Lo Bello, ma in campo scesero olandesi e scozzesi, con il Feyenoord che avrebbe vinto per 2-1 ai tempi supplementari.

Gli olandesi avevano così impedito al Celtic di diventare campione d’Europa per la seconda volta, e avevano festeggiato invece la propria prima volta sul tetto del continente. In realtà era passato in vantaggio il Celtic con gol di Tommy Gemmell al 30’ minuto, ma poi ecco la rimonta del Feyenoord, prima con la rete del pareggio di Rinus Israel già al 31’ e quindi perfetto per annullare un vantaggio scozzese davvero effimero, poi il trionfo del Feyenoord fu sigillato dal gol al 117’ minuto di gioco da parte di Ove Kindvall. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV FEYENOORD CELTIC STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Feyenoord Celtic sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport canale 256. L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di Feyenoord Celtic è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

FEYENOORD CELTIC: REMAKE DELLA FINALE DI SAN SIRO

La diretta Feyenoord Celtic, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00, racconta di una gara storica nella storia della Champions League. Agli occhi di oggi può sembrare una sfida tra due squadre di basso-medio livello rispetto alle altre d’Europa, ma nel 1970 questa partita è stata la finale della Coppa dei Campioni. Vinsero gli olandesi con il gol di Kindvall al 117′ per il 2-1 definitivo che regalò all’Olanda la prima Coppa dei Campioni della storia, seguita poi da un tris tutto Ajax.

Tornando al presente da una parte abbiamo la squadra campione d’Olanda, capace di tornare a vincere il campionato dopo cinque anni di digiuno. Si è trattato del 16esimo titolo che fa del Feyenoord la terza squadra più vincente dopo Ajax (36) e PSV (24). D’altro canto il Celtic, seppur con meno concorrenza, ha potuto sfoggiare con il successo della scorsa stagione il campionato numero 53 portandosi a -2 dai Rangers. Per i biancoverdi è stato il dodicesimo titolo negli ultimi tredici anni, ad eccezione appunto del successo targato Rangers nel 2021. Due squadre campionesse nel loro Paese che si affronteranno in questa prima giornata di Champions League.

FEYENOORD CELTIC, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Celtic vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta spazio a Wellenrehuter, difeso poco più avanti da Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman. In mediana ci saranno Timber e Wieffer con Minteh, la stellina Stengs e Ivanusec come trequartisti. Unica punta il brasiliano Paixao.

Rispondono gli scozzesi col 4-3-3. Tra i pali l’ex Manchester City e Torino Hart. In difesa Johnston, Lagerkielke, Scales e Taylor. Mezzali O’Riley e Turnbull con McGregor in mediana. Davanti Hatate-Furuhashi-Maeda.

FEYENOORD CELTIC, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feyenoord Celtic sono dalla parte degli olandesi a 1.57. Secondo bet365 il pareggio vale 4.33 mentre gli scozzesi sono dati a 5.50.

Ci si aspetta una gara divertente è ricca di gol e non è un caso che l’Over 2.5 sia più basso dell’Under (1.66 a 2.20). Probabile sulla carta, secondo i bookmakers, anche il Gol ovvero entrambe le squadre a segno: 1.66 se si avvererà questa possibilità altrimenti 2.20.











