DIRETTA FEYENOORD INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Aspettiamo il via alla diretta Feyenoord Inter, il dato statistico più rilevante in questa stagione di Champions League è la solidità della difesa nerazzurra, perché nella fase a girone unico gli uomini di Simone Inzaghi hanno incassato un solo gol in otto partite – a volere essere pignoli, probabilmente pure irregolare. Questo naturalmente è gol punto di forza dell’Inter nella Champions League 2024-2025, Il confronto delle difese potrebbe essere la chiave di volta, perché gli olandesi nella fase campionato ne hanno incassati addirittura 21, quindi di certo non hanno nella retroguardia il loro punto di forza, anche se poi nel playoff hanno concesso un solo gol in due partite al Milan.

Pronostico Feyenoord Inter/ Mandorlini: “Ho fiducia nei nerazzurri” (Champions League 2025, esclusiva)

Meno felice invece l’unico precedente: la semifinale di Coppa Uefa 2001-2002 vide il Feyenoord vincere all’andata per 0-1 a San Siro e poi qualificarsi per la finale (che avrebbe vinto) grazie al pareggio per 2-2 al ritorno in Olanda. Adesso però è il tempo delle formazioni ufficiali per dare il via alla diretta Feyenoord Inter! FEYENOORD (4-3-3): 22 Wellenreuther; 20 Mitchell, 3 Beelen, 33 Hancko, 16 Bueno; 7 Moder, 5 Smal, 14 Paixao; 23 Hadj Moussa, 19 Carranza, 38 Osman. A disposizione: 21 Plamenov Andreev, 64 Ka, 9 Ueda, 17 Ivanusec, 25 ‘T Zand, 43 Plug, 48 Giersthove, 49 Redmond, 57 Sliti, 68 Kraaijeveld. Allenatore: Robin van Persie. INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 95 Bastoni; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 55 Motta, 57 Quieto, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Rissa Milan Feyenoord/ Volano cartellini nel finale di partita, il video dello scontro (19 febbraio 2025)

Diretta Feyenoord Inter in streaming video, come seguire la partita

Seguire la diretta Feyenoord Inter sarà più semplice e accessibile per tutti i tifosi e gli interessati, infatti la partita sarà trasmessa da Amazon Prime Video e potrà quindi essere vista tramite la piattaforma di streaming, per poter avere accesso basterà aver sottoscritto l’abbonamento al servizio Prime di Amazon

Ancora un’italiana a Rotterdam

La diretta Feyenoord Inter andrà in scena al De Kuip, sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e vedrà sfidarsi due squadre in piena difficoltà per colpa di numerosi infortuni in diverse zone del campo, i padroni di casa hanno appena vissuto un altro cambio di allenatore hanno recuperato qualche defezione nonostante le quali avevano battuto il Milan negli spareggi di Champions League, ma in Eredivisie rimangono al 4° posto con 44 punti.

Video Milan Feyenoord (1-1)/ Gol e highlights: Gimenez non basta, rossoneri eliminati! (18 febbraio 2025)

La squadra ospite invece ha subito diversi infortuni nelle ultime partite ma nonostante questi occupa comunque il 1° posto in Serie A con 58 punti mentre in Champions League si è qualificata come quarta forza della League Phase e si è quindi qualificata direttamente per il turno degli ottavi

Diretta Feyenoord Inter, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Feyenoord Inter delle 18.45 i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Robin Van Persie con un 4-2-3-1 con Wellenreuther in porta, Hartman e Read gli esterni bassi con Hancko e Beelen difensori centrali a completare il reparto, Moder e Milambo in mediana, trequarti composta da Paixao, Ivanusec e Hadji Moussa in supporto di Carranza unica punta.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo con un 4-4-2 sceltp da Simone Inzaghi con Martinez in porta, Pavard, Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Mkhitaryan sulle fasce con Barella e Calhanoglu a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco Thuram e Lautaro Martinez

Scommessa Feyenoord Inter, quote e possibile esito finale

La diretta Feyenoord Inter è una gara che sulla carta vede gli ospiti favoriti per via dell’ottima stagione che sta vivendo la squadra, per la continuità di progetto degli ultimi anni e per la qualità superiore della rosa, i tanti infortuni delle ultime partite e l’obbligato cambio di modulo potrebbe però rendere il divario meno netto per gli olandesi anche se sempre in favore dei nerazzurri, anche per via del cambio recente di guida tecnica. Secondo i siti di scommesse, come bet365, la quota della vittoria del Feyenoord è pari a 5.75, il pareggio invece è quotato 4.33, mentre la vittoria dell’Inter ha una quota di 1.55