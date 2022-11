Diretta/ Feyenoord Lazio streaming video tv: tutto in gioco in 90′ (Europa League)

DIRETTA FEYENOORD LAZIO: SFIDA DECISIVA!

Feyenoord Lazio, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18.45 presso il Feyenoord Stadium di Rotterdam, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Tutto ancora in gioco in quello che è il girone più equilibrato della competizione. Lazio al momento a +3 sugli olandesi e forte anche del match d’andata vinto 4-2, ma i biancazzurri con 8 punti sono avanti nel girone assieme allo Sturm Graz, inseguono Feyenoord e Midtjylland a 5: una sconfitta cambierebbe completamente la situazione.

Il buonsenso dice che con una vittoria la squadra di Sarri sarebbe sicuramente prima, salvo goleade dello Sturm Graz a Herning, mentre con un ko sarebbe molto probabile la retrocessione in Conference League: pochi calcoli per gli olandesi che devono semplicemente vincere per sperare di andare avanti in Europa. La Lazio torna a giocare a Rotterdam a oltre 22 anni dall’ultima volta, il precedente dell’8 marzo 2000 in Champions League terminò con un pari a reti bianche.

FEYENOORD LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Feyenoord Lazio sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Feyenoord Lazio, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Lazio, match che andrà in scena al Feyenoord Stadium di Rotterdam. Per il Feyenoord, Arne Slot schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Mario Gila, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

FEYENOORD LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feyenoord Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Feyenoord con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











