DIRETTA/ Feyenoord Marsiglia video streaming tv: 22 anni fa gli unici due precedenti

DIRETTA FEYENOORD MARSIGLIA: I TESTA A TESTA

Ci sono due precedenti nella diretta di Feyenoord Marsiglia, che sorridono alla squadra olandese: per trovarli bisogna tornare a un’epoca decisamente scintillante per le compagini che oggi si affrontano nella semifinale di Conference League. Era infatti la stagione 1999-2000 e il contesto era quello della seconda fase a gironi di Champions League; all’epoca infatti la competizione era organizzata in due diversi momenti con i gruppi, il secondo dei quali di fatto andava a sostituire gli ottavi. Al De Kuip si era giocata la partita di andata, all’inizio di dicembre: il Feyenoord allenato da Leo Beenhakker aveva vinto 3-0 ma i tre gol erano arrivati tra il 72’ e il 90’.

Probabili formazioni Feyenoord Marsiglia/ Quote, due tridenti a confronto al De Kuip

Era stata una partita nervosissima: dopo 7 minuti gli olandesi erano rimasti in inferiorità numerica per il rosso diretto a Kees Van Wonderen, tra 62’ e 79’ doppia espulsione nel Marsiglia (Yannick Fischer e Sébastien Pérez). Alla fine aveva deciso un certo Julio Cruz, poi visto in Italia con Inter e Bologna e attaccante spesso sottovalutato; in mezzo era arrivato anche il timbro di Paul Bosvelt. Avevamo dovuto aspettare il mese di marzo per il ritorno al Vélodrome: anche in quell’occasione l’Olympique Marsiglia non era riuscito a segnare, ma se non altro la partita era finita 0-0. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Feyenoord Marsiglia/ Diretta tv, si rivede Payet dal 1' minuto

DIRETTA FEYENOORD MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La visione in diretta di Feyenoord Marsiglia sarà disponibile in televisione e in streaming. Il match di Conference League, come di consueto per le partite di questa competizione, si trova infatti nel palinsesto di DAZN, che ha acquisito i diritti. Gli abbonati per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire la diretta Feyenord Marsiglia in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Slavia Praga Feyenoord (risultato finale 1-3): sigillo di Sinisterra!

PARTITA IN EQUILIBRIO

La Conference League torna in campo: giovedì 28 aprile alle ore 21.00 andrà in scena la diretta di Feyenoord Marsiglia, andata delle semifinali della competizione. Le due squadre sono quasi all’ultimo atto, per cui intendono dare il tutto per tutto per arrivare fino in fondo. Gli olandesi nello scorso turno hanno eliminato senza troppe difficoltà lo Slavia Praga, mentre i francesi sono riusciti a fare fuori il Paok. Adesso si trovano una contro l’altra.

In campionato entrambe sono reduci da una vittoria, rispettivamente contro Utrecht e Reims. I rendimenti delle due squadre in questa stagione sono piuttosto soddisfacenti. Il Feyenoord è al terzo posto della classifica di Eredivisie, in zona Europa ma ormai fuori dalla lotta per il titolo. Il Marsiglia invece si trova al secondo posto della classifica di Ligue 1, dietro soltanto al PSG ma ormai fuori dalla lotta per il titolo. I francesi dunque dovrebbero essere favoriti nel doppio confronto, ma la partita si preannuncia equilibrata.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Marsiglia sono caratterizzate da qualche assenza per parte. Gli olandesi non avranno a disposizione Bijlow, Sandler e Toornstra. Il tecnico Slot dovrebbe dunque schierare dal 1′ un 4-2-3-1 così strutturato: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Linssen, Sinisterra; Dessers. Gli ospiti invece dovranno rinunciare a Balerdi e de la Fuente. Il tecnico dovrebbe dunque optare per un 4-2-3-1 così disegnato: Pau Lopez; Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac; Guendouzi, Kamara; Payet, Gerson, Harit; Milik.

QUOTE FEYENOORD MARSIGLIA

Le quote della diretta Feyenoord Marsiglia, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, confermano che la partita di Rotterdam dovrebbe essere piuttosto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2,25. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 3,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 3,10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA