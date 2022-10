Diretta Feyenoord Midtjylland/ Streaming video tv: sfida aperta (Europa League)

DIRETTA FEYENOORD MIDTJYLLAND: OLANDESI FAVORITI!

Feyenoord Midtjylland, in diretta giovedì 13 ottobre alle ore 18.45 presso lo Stadion Feijenoord di Rotterdam, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida cruciale per il gruppo F, dove le quattro squadre – comprese Lazio e Sturm Grz – sono tutte a quota 4 punti.

Feyenoord e Midtjylland tornano ad affrontarsi a sette giorni dalla sfida alla MCH Arena di Herning. In quell’occasione pareggio per 2-2, una gara ricca di reti e di emozioni. Doppio vantaggio degli olandesi con Szymanski e Kokcu, rimonta dei danesi con il solito Isaksen e con il timbro nel finale del brasiliano Juninho.

FEYENOORD MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Feyenoord Midtjylland sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Feyenoord Midtjylland, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MIDTJYLLAND

Andiamo a conoscere quali sono le probabili formazioni della diretta Feyenoord Midtjylland. Partiamo dalla compagine olandese, schierata con il consueto 4-3-3: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez, Timber, Dilrosun, Kokcu, Szymanski, Danilo, Idrissi. Passiamo adesso al probabile undici della compagine danese, in campo con il 4-3-3: Lossi, Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho, Martinez, Olsson, Evander, Isaksen, Kaba, Sisto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feyenoord Midtjylland vedono favorita la compagine olandese. I bookmakers hanno le idee chiare sul match, prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Feyenoord è a 1,58, il pareggio è a 4,35, mentre il successo del Midtjylland paga 5,00 volte la posta. Secondo gli analisti sarà una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,40, mentre l’Over 2,5 è a 1,50. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,57 e 2,25.











