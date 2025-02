FEYENOORD MILAN (RISULTATO 1-0): PAPERA DI MAIGNAN

Il primo pallone della diretta Feyenoord Milan lo giocano gli olandesi che provano subito il lancio lungo che, però, non va a buon fine. Le prima fasi di gioco vedono il Feyenoord con il possesso del pallone con i rossoneri che aspettano l’errore per provare a ripartire. Al terzo minuto ci prova subito Reijnders che combina insieme a Pulisic prima di calciare verso la porta senza creare troppi pericoli.

Dove vedere Feyenoord Milan in diretta tv e streaming/ Orari e canali, Amazon Prime o Sky? Tutte le info

L’azione successiva, però, vede già il primo gol con Paixao che ci prova con il destro da fuori area e trova il brutto errore di Maignan che si fa sfuggire il pallone e sblocca il match. Il copione di questo inizio partita è già chiaro con il Feyenoord subito molto aggressivo per cercare di indirizzare immediatamente il match. Agg. di Andrea Marino)

Formazioni Feyenoord Milan/ Quote: Gimenez torna da ex (Champions League, oggi 12 febbraio 2025)

DIRETTA FEYENOORD MILAN (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Feyenoord Milan sta per prendere il via: va sicuramente sottolineato come i nuovi acquisti della squadra rossonera siano stati subito determinanti per le sorti della squadra nelle due partite disputate con il calciomercato invernale chiuso. In Coppa Italia, nel 3-1 alla Roma che ha portato il Milan in semifinale, gol all’esordio di Joao Felix con il quale il Diavolo ha chiuso i conti; in campionato contro l’Empoli, in trasferta, è arrivato il sigillo di Santiago Gimenez che era entrato in campo nel secondo tempo, una delle tre sostituzioni che Sergio Conceiçao ha operato nell’intervallo e che hanno pagato dividendi con le due reti in otto minuti.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sull'andata dei playoff (oggi 12 febbraio 2025)

Chiaramente il Milan dovrà valutare nel lungo periodo quale sarà il contributo di questi giocatori, intanto certamente non poteva esserci inizio migliore; adesso arriva questo impegno di Champions League e, incredibilmente, per Gimenez c’è subito l’incrocio sul campo della squadra con cui ha giocato fino a pochi giorni fa. Spazio alle formazioni ufficiali: la diretta Feyenoord Milan comincia!

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa.

A disposizione: Andreev, Ka; Bueno, Ivanušec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond.

Allenatore: Bosschaart

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Gimenez, Joao Felix.

A disposizione: Torriani, Sportiello, Gabbia, Tomori, Terracciano, Bartesaghi, Chukwueze, Abraham, Camarda.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

(agg. di Claudio Franceschini)

FEYENOORD MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Feyenoord Milan in tv sarà più correttamente una diretta streaming video: è mercoledì e questa è la partita scelta in esclusiva per la visione su Amazon Prime Video, tramite dispositivi dotati di connessione Internet.

DIRETTA FEYENOORD MILAN: IN OLANDA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

I rossoneri tornano protagonisti nell’andata del playoff di Champions League, la diretta Feyenoord Milan ci attende alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 12 febbraio 2025. Le due società di recente hanno trattato per il passaggio a Milano di Gimenez, ora sono rivali con in palio un posto negli ottavi di finale e chissà, forse anche altri due possibili derby per il Diavolo. In realtà il Milan ne avrebbe fatto molto volentieri a meno, ma purtroppo la sconfitta a Zagabria è costata ai rossoneri la possibilità di evitarsi questa doppia fatica e di avere accesso immediato proprio agli ottavi.

Il Feyenoord è rivale alla portata, ma che potrebbe essere pericolosa a causa della sa imprevedibilità, indicata anche dai risultati della fase a gironi. Alla diretta Feyenoord Milan si presenta infatti una squadra che ha rimontato tre gol al Manchester City e vinto 3-0 contro il Bayern, ma ha pure perso in casa contro il Salisburgo e incassato sei gol a Lille: insomma, potrebbe essere un playoff “facile” oppure maledettamente complicato. Questo di certo aumenta ancora di più la nostra curiosità circa la diretta Feyenoord Milan…

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MILAN

Gimenez è quindi il nome che spicca nelle probabili formazioni per la diretta Feyenoord Milan. Tra gli olandesi il suo sostituto sarà Ueda, terminale offensivo del modulo 4-2-3-1 che deve fare i conti in realtà anche con diverse altre assenze. In porta ecco allora Wellenreuther; davanti a lui Read, Beelen, Hancko e Smal potrebbero essere i quattro difensori; Hwang e Timber invece i due centrocampisti centrali, raccordo con il reparto offensivo nel quale Osman, Milambo e Igor Piaxão agiranno sulla trequarti, alle spalle appunto di Ueda.

La squalifica di Musah è una delle notizie principali invece per i rossoneri, che dovrebbero schierarsi secondo il 4-2-3-1: naturalmente in porta Maignan; il nuovo acquisto Walker apre a destra la difesa a quattro con Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez; in mediana ecco Fofana con Reijnders, che dovrebbe quindi fare qualche passo indietro perché sulla trequarti ci aspettiamo Pulisic, Joao Felix e Rafael Leao da destra a sinistra in un reparto offensivo quindi molto portoghese, infine come centravanti ecco proprio l’ampiamente citato Gimenez.

PRONOSTICO E QUOTE: SPERANZE ROSSONERE

Grande equilibrio, ma buone speranze rossonere: il pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Feyenoord Milan ci dicono che il segno 2 è proposto a 2,25, mentre una vittoria dei padroni di casa olandesi toccherebbe quota 3,00. Infine, il segno X sarebbe l’opzione più invitante, a 3,55 volte la giocata.