Diretta/ Fidelis Andria Avellino streaming video tv: pugliesi in difficoltà (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA AVELLINO: PER GLI IRPINI PUNTI PREZIOSI

Fidelis Andria Avellino, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Pugliesi in difficoltà dopo le ultime tre sconfitte consecutive in campionato. Contro Foggia, Catanzaro e Potenza non sono arrivati punti per i biancazzurri pugliesi che restano fermi a quota 5 punti appaiati all’Acr Messina, tra il penultimo e il terzultimo posto in classifica nel girone C.

Dall’altra parte l’Avellino sta cercando di riguadagnare terreno verso il vertice della classifica, l’ultima vittoria in casa contro la Virtus Francavilla ha permesso ai biancoverdi di recuperare fiducia e di riagganciare la zona play off, anche se manca ancora la giusta continuità agli irpini per riproporsi ai livelli dell’anno scorso. Al 9 dicembre 2012 risale l’ultimo match in Puglia tra le due squadre, 0-2 in favore dell’Avellino il risultato finale. Ultima vittoria casalinga dell’Andria contro gli irpini datata 19 dicembre 1999, 2-1 il risultato finale.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Avellino sarà disponibile tramite Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa "ufficiale" della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Avellino, match che andrà in scena al Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Luigi Panarelli schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Lacassia, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Casoli, Bonavolontà, Nunzella; Gaeta; Tulli, Bubas. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, De Francesco, D’Angelo; Di Gaudio, Micovschi; Gagliano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Degli Ulivi di Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



