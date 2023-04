DIRETTA/ Fidelis Andria Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: via! (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre culmina l’attesa per l’imminente diretta di Fidelis Andria Avellino, scopriamo che cosa ci indicano le statistiche stagionali di pugliesi e campani sui rispettivi cammini nel girone C dell’attuale campionato di Serie C. Per i padroni di casa della Fidelis Andria ci sono purtroppo appena 30 punti in classifica, raccolti mediante sole cinque vittorie, quindici pareggi e sedici sconfitte, con 26 gol all’attivo e invece 46 sul groppone, che portano a -20 il valore della differenza reti stagionale per la Fidelis Andria.

L’Avellino naviga in una posizione mediocre in classifica con 43 punti, frutto di undici vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte, con differenza reti pari a -4 dal momento che finora l’Avellino ha segnato 43 gol e ne ha incassati 46 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Fidelis Andria Avellino infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIDELIS ANDRIA AVELLINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fidelis Andria Avellino sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Fidelis Andria Avellino è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

FIDELIS ANDRIA AVELLINO, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

Molto interessante può essere l’analisi dei precedenti della diretta di Fidelis Andria Avellino, partita che vanta infatti una più che discreta tradizione, anche se intervallata da lunghe interruzioni. In effetti, per ritrovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali bisogna risalire fino al campionato 1999-2000, quindi su un arco temporale di oltre 20 anni.

Queste partite (relativamente) recenti ci dicono che la Fidelis Andria ha vinto appena due volte e fra l’altro l’ultima risale a domenica 17 settembre 2000, per il resto ci sono tre pareggi e ben cinque vittorie per l’Avellino, un dominio che diventa ancora più netto se si considera che i lupi irpini hanno vinto cinque delle ultime sei partite e hanno una striscia aperta di tre vittorie consecutive contro la Fidelis Andria, compresa la vittoria casalinga per 1-0 allo stadio Partenio di domenica 11 dicembre 2022, naturalmente nel match d’andata del campionato in corso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA AVELLINO, VIETATO SBAGLIARE

La diretta Fidelis Andria Avellino, in programma domenica 16 aprile alle ore 17:30, racconta di due squadre che si giocano moltissimo in questa sfida. I padroni di casa sono ventesimi quindi ultimi a 30 punti, gli stessi della Viterbese penultima. Ricordiamo che solo l’ultima del girone retrocede direttamente mentre dalla sedicesima alla diciannovesima posizione si disputano i playout. Dunque i biancoblu dovranno dare continuità al successo con la Turris e al pari in casa della Juve Stabia. L’Avellino è invece reduce dalle sconfitte con le stesse Juve Stabia e Turris che hanno rallentato di parecchio la corsa ai playoff, distante prima di questa sfida due punti.

In casa la Fidelis ha raccolto la maggior parte dei suoi punti vale a dire 21 su 30 totali frutto di 4 vittorie ma soprattutto 9 pareggi in 18 sfide. Fatica invece l’Avellino fuori casa come testimoniano le 10 sconfitte di 18 partite, storico che consegna appena 16 punti conquistato lontano dalla propria dimora.

FIDELIS ANDRIA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Avellino vede i biancoazzurri schierarsi col 4-3-3. In porta Vandelli, blocco arretrato formato da Ciotti, Dalmazzi, Delvino e Borg. A centrocampo spazio a Castellano e Djibril come mezzali mentre il regista sarà Marino. In attacco Ferriera, autore del gol contro la Juve Stabia, farà reparto con Ekuban e Bolsius.

Risponde l’Avellino con il modulo 4-3-2-1. Albero di Natale che avrà come base Pane coi guantoni. In difesa Ricciardi a destra e Tito a sinistra mentre Moretti e Sottini saranno i centrali. Matera, Casarini e D’Angelo agiranno come centrocampisti con la batteria di trequartisti avente Maisto e Di Gaudio protagonisti dietro a Marconi.











