DIRETTA/ Fidelis Andria Bari video streaming tv: la tradizione del derby pugliese

DIRETTA FIDELIS ANDRIA BARI: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente che introduce la diretta di Fidelis Andria Bari. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in esclusiva al San Nicola ad agosto scorso. Si trovarono di fronte per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di categoria con gli ospiti in grado di vincere col risultato di 0-1. La gara fu decisa con un calcio di rigore arrivato alla fine del primo tempo e realizzato da Bubas. In campionato però si tratta di un vero e proprio testacoda.

Questo perché i galletti sono primi a fronte di un campionato quasi perfetto che però li ha visti balbettare di recente con una vittoria alternata a un pareggio. I punti raccolti sono 30 con 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L’attacco è il migliore della categoria con 24 reti fatte, la difesa ne ha incassate 12. Dall’altra parte invece la Fidelis Andria è penultima con 12 punti grazie a 3 vittorie, 3 pari e 8 ko. L’attacco è tra i peggiori con 10 reti fatte, dietro solo la Vibonese a 8, e la difesa ne ha incassate 20.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

FIDELIS ANDRIA BARI: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Fidelis Andria Bari, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby pugliese con le due squadre che tornano ad affrontarsi dopo la sfida dello scorso 21 agosto in Coppa Italia, in cui la Fidelis Andria riuscì a piazzare un gran colpo a sorpresa espugnando lo stadio San Nicola ed eliminando il Bari, che per ora si è preso però la vetta solitaria della classifica in campionato.

I pugliesi però vedono avvicinarsi il Palermo, a -1 dopo la vittoria nell’anticipo del sabato contro la Paganese, e anche il Monopoli a -4 e non possono crogiolarsi sugli allori, anche se l’ultima vittoria sulla Vibonese ha mostrato un’ottima ripresa. La Fidelis Andria è decisamente più indietro, penultima ma reduce da un importante colpo esterno in casa della Paganese che ne ha sicuramente alimentato la fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA BARI

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Bari, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Ciro Ginestra schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Sabatino, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Bubas, Tulli. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Degli Ulivi di Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



