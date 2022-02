DIRETTA/ Fidelis Andria Catanzaro video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CATANZARO: TESTA A TESTA

Si gioca tra poco Fidelis Andria Catanzaro, una partita che in epoca recente ci ha fatto parecchia compagnia. L’ultimo incrocio è stato anche abbastanza curioso: nel marzo 2018 infatti, allo stadio Degli Ulivi, i pugliesi hanno vinto 2-1 con i gol di Riccardo Lattanzio e Marcello Quinto (in mezzo il temporaneo pareggio di Giacomo Gambaretti) e hanno così spezzato una serie negativa che durava da ben 11 anni, vale a dire da un 1-0 casalingo in Serie C2. Da quel momento il Catanzaro ha vinto tre partite, in mezzo a un dominio di pareggi: ben 8, compresi quattro 0-0 consecutivi tra il settembre 2012 e l’aprile 2016.

Una striscia funesta per la Fidelis Andria, che non è riuscita a segnare contro l’avversaria calabrese per la bellezza di 750 minuti: finalmente Angelo Tartaglia è tornato a bucare la rete del Catanzaro in un pareggio casalingo, avvenuto nel gennaio di cinque anni fa. Ricordiamo anche l’ultima vittoria esterna per la squadra giallorossa: non è recente, bisogna infatti tornare al novembre 2008 per trovarla e quel giorno, nel girone C della Seconda Divisione Lega Pro, il gol decisivo lo aveva messo a segno Massimiliano Caputo quando mancavano 9 minuti al 90’. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Fidelis Andria Catanzaro, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Momento decisamente positivo per i calabresi, l’ultimo successo contro l’Avellino secondo della classe ha rappresentato la terza vittoria consecutiva in campionato per il Catanzaro che ha agganciato ora proprio gli irpini e il Monopoli al terzo posto, con la seconda piazza ora ad appannaggio della Virtus Francavilla.

La Fidelis Andria ha pareggiato a Foggia nella sua ultima uscita in campionato, terzultima la formazione pugliese che però si trova a -8 dalla potenziale salvezza diretta, in una situazione di classifica che al momento non sembra prescindere dalla disputa dei play out. All’andata rotonda vittoria interna del Catanzaro contro la Fidelis Andria con il punteggio di 3-1, in Puglia non si gioca dal 18 marzo 2018 con vittoria dei biancazzurri per 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Catanzaro, match che andrà in scena al Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Nicola Di Leo e Vito Di Bari schiereranno la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Carullo, Alcibiade, Riggio, Benvenga; Casoli, Risolo, Bonavolontà; Gaeta, Sorrentino, Bubas. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Catanzaro allo stadio Degli Ulivi di Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.



