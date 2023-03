Diretta/ Fidelis Andria Crotone, streaming video tv: Ekuban vs Cernigoi (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CROTONE: OSPITI FAVORITI!

Fidelis Andria Crotone in diretta alle ore 14.30 di giovedì 16 marzo 2023 allo Stadio Degli Ulivi di Andria, è una gara valida per la 32° giornata del girone C di Serie C. Obiettivi totalmente diversi per le due squadre, pronte a tutto per accaparrarsi i tre punti.

La Fidelis Andria è ultima in classifica con 24 punti, a -1 dalla zona playout. Fin qui quattro vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte. I pugliesi nell’ultimo turno hanno vinto 1-2 contro il Monopoli. Il Crotone, invece, è secondo a quota 66 punti, frutto di diciannove vittorie, nove pareggi e tre sconfitte. Tre pari di fila per gli Squali, l’ultimo per 1-1 nel derby contro il Catanzaro.

FIDELIS ANDRIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fidelis Andria Crotone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA CROTONE

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Crotone. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Savini, Ciotti, Dalmazzi, Borg, Micovschi, Paolini, Arrigoni, Candellori, Ferreira, Ekuban, Bolsius. Passiamo adesso agli Squali, Zauli opta per il 3-5-2: Dini, Gigliotti, Golemic, Cuomo, Mogos, Vitale, Petriccione, D’Errico, Tribuzzi, Chiricò, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fidelis Andria Crotone vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria della Fidelis Andria è a 4,60, il pareggio è a 3,45, mentre il successo del Crotone è a 1,75. Non ci saranno molti gol secondo gli esperti del settore: Under 2,5 a 1,48 e Over 2,5 a 2,45. Piuttosto simile il rapporto tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,25 e 1,57.

© RIPRODUZIONE RISERVATA