Diretta Fidelis Andria Juve Stabia/ Streaming video tv: scopi diversi (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Fidelis Andria Juve Stabia, diretta dall’arbitro Bogdan Nicolae Sfira della sezione Aia di Pordenone presso lo Stadio degli Ulivi naturalmente di Andria, si giocherà per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C, con fischio d’inizio fissato alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 dicembre 2022. Uno sguardo alla classifica ci indica che la diretta di Fidelis Andria Juve Stabia metterà di fronte due formazioni con obiettivi differenti, dal momento che i pugliesi hanno appena 15 punti e devono quindi lottare per la salvezza, mentre le Vespe campane a quota 23 punti cercano di consolidarsi in zona playoff.

Mercoledì, nel turno infrasettimanale che è appena trascorso, sia la Fidelis Andria sia la Juve Stabia sono state protagoniste di pareggi per 0-0, che sono stati particolarmente numerosi: i pugliesi hanno chiuso a reti bianche il match sul campo della Turris, mentre per i campani ecco lo 0-0 nel derby regionale contro l’Avellino. Sarà all’insegna dell’equilibrio e delle difese anche la diretta di Fidelis Andria Juve Stabia, oppure avremo più colpi di scena? Ce lo dirà naturalmente il campo…

FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Juve Stabia sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questa partita fra le selezionate per la giornata di Serie C. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video di Fidelis Andria Juve Stabia, che sarà naturalmente fornita anche dalla piattaforma Eleven Sports, che già da alcuni anni è la “casa” di tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fidelis Andria Juve Stabia. Cominciando dai padroni di casa, mister Diaw Doudou dovrà fare a meno dello squalificato Arrigoni e potrebbe schierare il suo modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: in porta Savini; davanti a lui la difesa a quattro con Ciotti, Delfino, Dalmazzi e Hadžiosmanović; a centrocampo invece come titolari ipotizziamo Djibril, Paolini e Candellori, infine in attacco ecco Urso che potrebbe essere il trequartista alle spalle delle due punte Bolsius e Persichini.

Passando anche alle mosse degli ospiti, la Juve Stabia di mister Leonardo Colucci potrebbe invece schierarsi con il modulo 4-3-3, nel quale proviamo ad ipotizzare questi undici calciatori titolari: Barosi in porta; i quattro difensori Maggioni, Altobelli, Caldore e Mignanelli da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo ecco invece Ricci, Berardocco e capitan Scaccabarozzi; infine il tridente d’attacco della Juve Stabia potrebbe vedere in campo dal primo minuto Guarracino, Santos e Pandolfi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Fidelis Andria Juve Stabia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene incertissimo l’esito: la vittoria i padroni di casa (segno 1) è quotata a 2,65, mentre poi si sale a quota 2,90 sul segno X in caso di pareggio e si arriva a 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Juve Stabia a vincere.

