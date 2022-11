Diretta/ Fidelis Andria Monopoli streaming video tv: derby infuocato (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA MONOPOLI: AD ALTA TENSIONE!

Fidelis Andria Monopoli, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Un derby tutto pugliese accesissimo e dove non ci saranno sconti tra due squadre ambiziose ma reduci da momenti diversi.

La Fidelis Andria è tra le delusioni di questa prima parte di stagione con appena 7 punti nelle prime undici uscite, frutto di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 con la Gelbison. Il Monopoli, invece, condivide il quarto posto con Latina e Giugliano con 17 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-0 sul Messina.

FIDELIS ANDRIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fidelis Andria Monopoli sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA MONOPOLI

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Monopoli. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il consueto 3-5-2: Vandelli, Delvino, Dalmazzi, Milillo, Fabriani, Candellori, Arrigoni, Paolini, Mariani, Urso, Bolsius. Passiamo adesso alla compagine biancoverde, schierata con lo stesso modulo: Nocchi, Drudi, Bizzotto, de Santis, Viteritti, Rolando, Piccinini, De Risio, Falbo, Starita, Montini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Monopoli favorito sulla Fidelis Andria secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’ageniza Eurobet: la vittoria della Fidelis Andria è a 3,30, il pareggio è quotato a 3,10, mentre il successo del Monopoli è a 2,15. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Molto equilibrate, invece, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

