DIRETTA/ Fidelis Andria Paganese video streaming tv: precedenti in equilibrio totale

DIRETTA FIDELIS ANDRIA PAGANESE: I TESTA A TESTA

La tradizione di Fidelis Andria Paganese non è particolarmente estesa: troviamo infatti 11 precedenti a partire dalla stagione 2012-2013, tutti validi per la Serie C (fosse essa la Prima Divisione Lega Pro, la Lega Pro unificata o l’attuale terza divisione) e con un bilancio che è in assoluta parità, perché le due squadre hanno ottenuto quattro vittorie a testa pareggiando in tre occasioni. Oggi si gioca allo stadio Degli Ulivi, dove la Fidelis Andria deve necessariamente vincere: è stato così nell’ultima occasione che è lontana poco più di due mesi, il 20 marzo scorso nella 33^ giornata del girone C la squadra già passata nelle mani di Vito Di Bari si era imposta con un 1-0 firmato da un rigore di Francesco Urso, resistendo dal 50’ in inferiorità numerica (espulso Danilo Gaeta).

L’altra vittoria interna della Fidelis Andria è quella del settembre 2016 (a segno Ahmet Fall e Nicola Mancino nel primo tempo), ma le due partite precedenti al Degli Ulivi le aveva vinte la Paganese: nel gennaio di sei anni fa con il gol di Giuseppe Caccavallo al minuto 89 e nonostante l’inferiorità numerica dal 70’ (espulso Emanuele Cicerelli), nell’aprile 2013 grazie alla rete messa a segno da Salvatore Caturano al 12’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

FIDELIS ANDRIA PAGANESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Paganese dei Playout Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport.

PUGLIESI COSTRETTI A VINCERE

Fidelis Andria Paganese, sarà diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti. La gara in programma sabato 14 maggio alle ore 17:30 dallo stadio Degli Ulivi di Andria, è valida per il ritorno dei Playout del Girone C di Serie C. I padroni di casa, sono usciti sconfitti nella gara di andata contro i campani, e sono quindi costretti a vincere per conquistare la permanenza tra i professionisti. Alla Fidelis Andria basterebbe vincere con un qualunque risultato, in virtù del miglior piazzamento nella regular season rispetto agli avversari.

La Paganese arriva alla gara di Andria dopo il successo conquistato nella partita giocata in casa, vinta 1-0 grazie alla rete messa a segno da Cretella. La squadra di Arturo Di Napoli ha due risultati su tre a favore, e gli basterà non perdere per conquistare la salvezza ed evitare la retrocessione in Serie D. In caso di sconfitta, i campani retrocederebbero a prescindere dai risultati, infatti non vige la regola dei gol in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIDELIS ANDRIA PAGANESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Paganese, le quali si affronteranno nella gara valevole per il ritorno dei Playout del Girone C di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Vito Di Bari dovrebbe schierare i suoi uomini con un 4-2-3-1 iniziale. Ecco la probabile formazione titolare della Fidelis Andria: Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Benvenga; Urso, Casoli; Ciotti, Bubas, Carullo; Di Piazza.

Arturo Di Napoli, tecnico della Paganese, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione della squadra campana, in vista della trasferta in cui si giocherà la permanenza in Serie C sul campo di Andria: Baiocco; De Santis, Schiavino, Murolo, Brogni; Cretella, Tissone, Bensaja; Guadagni, Tommasini, Zanini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Fidelis Andria Paganese dei Playout Serie C, proposte dall'agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Fidelis Andria quotato 1.95. L'eventuale risultato di parità tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.35. Il successo della Paganese, con segno 2, ha una quota di 3.65.











