DIRETTA FIDELIS ANDRIA PALERMO/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti

Fidelis Andria Palermo è stata una partita abbastanza classica negli anni Novanta, prima che i rosanero facessero il grande salto in Serie A. Infatti, anche nel campionato cadetto troviamo parecchi incroci tra queste due squadre; poi il Palermo ha appunto conosciuto altri lidi arrivando anche a giocare in Europa, e infatti l’ultima volta in cui queste due squadre sono state avversarie risale alla stagione 2000-2001, in Serie C. Le ultime 10 partite sono comunque in un arco temporale di 7 anni, il che naturalmente avvalora quanto detto; in questo spazio possiamo scoprire che ci sono stati ben 6 pareggi, mentre abbiamo due vittorie a testa che sono sempre state casalinghe.

Si è segnato non troppo in termini generali, ma spicca comunque un roboante 4-0 che la Fidelis Andria aveva ottenuto allo stadio Degli Ulivi nel febbraio 1996: eravamo appunto in Serie B, in panchina c’era Giuliano Sonzogni e il mattatore era stato Michele Scaringella, che con una doppietta nel secondo tempo aveva completato l’opera che Marco Mazzoli e Frederic Massara (quel Frederic Massara) avevano iniziato nei primi 10 minuti della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Palermo di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

FIDELIS ANDRIA PALERMO: PUGLIESI PER LA SALVEZZA, ROSANERO PER LA PROMOZIONE

Fidelis Andria Palermo, in diretta domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio degli Ulivi di Andria. La partita sarà valevole per la 13^ giornata di andata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. La Fidelis Andria è reduce dalla sconfitta nello scontro salvezza contro il Latina, terminato con il risultato di 1-0. La squadra di Ciro Ginestra ha totalizzato solamente due vittorie in campionato ed occupa la penultima posizione in classifica con 9 punti, conseguiti con due successi e tre pareggi.

Situazione diversa in casa Palermo. I rosanero nell’ultimo turno hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 al Renzo Barbera contro l’Avellino. Risultato che ha interrotto la serie di due vittorie consecutive. La squadra allenata da Giacomo Filippi occupa stabilmente la zona play-off, ed è posizionata in quarta posizione con 20 punti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale all’aprile del 2001 nel campionato di Serie C. In quell’occasione, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, la gara finì con un punteggio di parità: 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIDELIS ANDRIA PALERMO

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che prenderanno parte alla partita Fidelis Andria Palermo. La formazione pugliese, allenata da Ciro Ginestra, dovrebbe essere schierata con il modulo 3-5-2. Ecco il probabile undici titolare della Fidelis Andria: Dini; Benvenga, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia, Carullo; Bubas, Tulli.

Il Palermo allenato da Giacomo Filippi dovrebbe rispondere con lo schema 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione titolare che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Valente, De Rose, Luperini, Giron; Silipo, Fella; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della gara Fidelis Andria Palermo di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria della Fidelis Andria, abbinata al segno 1 è quotata 3.65. L’eventuale risultato di parità, associato al segno X viene proposto a 3.15. Sembra quindi favorito il Palermo, con la vittoria dei rosanero, abbinata al segno 2 quotata a 2.05.



