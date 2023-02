Diretta/ Fidelis Andria Pescara, video streaming tv: crocevia importante (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA PESCARA: PUGLIESI FAVORITI!

Fidelis Andria Pescara, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 febbraio 2023 allo Stadio degli Ulivi di Andria, è una gara valida per la 27°giornate del girone C di Serie C. Gara importante tra due squadre che arrivano da momenti diversi e che lottano per obiettivi diametralmente opposti.

La Fidelis Andria condivide l’ultimo posto con la Viterbese a quota 18 punti, frutto di tre vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Catanzaro. Il Pescara, invece, occupa il terzo posto a quota 46 punti, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Abruzzesi reduci dalla netta vittoria per 5-0 sul Potenza.

FIDELIS ANDRIA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fidelis Andria Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA PESCARA

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Pescara. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-4-2: Polverino, Borg, De Franco, Dalmazzi, Delvino, Ciotti, Arrigoni, Salandria, Micovschi, Bolsius, Ekuban. Passiamo adesso al Delfino, Colombo opta per il 4-2-3-1: Plizzari, Cancellotti, Ingrosso, Boben, Crescenzi, Gyabuaa, Kraja, Rafia, Merola, Delle Monache, Vergani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fidelis Andria Pescara vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria della Fidelis Andria è a 4,10, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Pescara è a 1,86. Passiamo adesso alle quote sul numero di realizzazioni: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,40. Discorso più equilibrato tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

