Diretta Fidelis Andria Sudtirol streaming video tv: semifinale Coppa Italia Serie C

DIRETTA FIDELIS ANDRIA SUDTIROL: FINALMENTE SI GIOCA!

Fidelis Andria Sudtirol sarà diretta dal signor Adalberto Fiero: alle ore 15:00 di martedì 18 gennaio si gioca la partita valida per l’andata della semifinale in Coppa Italia Serie C 2021-2022. Finalmente si torna in campo: la terza divisione è ferma da parecchio tempo, la Lega ha deciso di far saltare le prime due giornate del nuovo anno solare e, riferito a questa partita, allo stadio Degli Ulivi non si era giocato nella data originaria (metà dicembre), dunque il ritorno slitta a marzo quando l’altra semifinale sarà già conclusa nei suoi 180 minuti.

Shevchenko esonerato dal Genoa: ufficiale/ Ultime notizie: scelto il nuovo allenatore

Naturalmente è anche abbastanza difficile stabilire come arrivino queste due squadre all’appuntamento, tra calciomercato, infortuni e positività al Covid oltre alla lunga inattività; proveremo comunque a presentare un quadro della situazione che vede gli altoatesini partire favoriti per la grande stagione che stanno disputando, aspettando allora la diretta di Fidelis Andria Sudtirol concentriamoci sulle possibili scelte da parte dei due allenatori per la semifinale di andata, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Milan Genoa (risultato finale 3-1): decidono Leao e Saelemaekers

DIRETTA FIDELIS ANDRIA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fidelis Andria Sudtirol, perché la partita di Coppa Italia Serie C non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che la terza divisione viene fornita integralmente dal portale Eleven Sports, e che abbonandosi a questo servizio – o anche acquistando di volta in volta il singolo evento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA SUDTIROL

Andiamo dunque a leggere le probabili formazioni di Fidelis Andria Sudtirol. In porta per i pugliesi potrebbe esordire il nuovo arrivato Saracco, davanti a lui una linea a tre che potrebbe comprendere, Venturini, Lacassia e Riggio mentre i due esterni possono essere Benvenga e Legittimo (o Nunzella). In mezzo al campo scalpitano Dipinto e Bolognese, ma i favoriti sono comunque Casoli, Bonavolontà e uno tra Bordin e Risolo; Gaeta potrebbe agire da attaccante tattico al fianco di Alberti o Di Piazza, ma occhio naturalmente a Tulli e Bubas.

Diretta/ Spezia Verona (risultato finale 1-2): accorcia Erlic!

Tante le alternative per Ivan Javorcic: possiamo ipotizzare Meli tra i pali con la copertura di Zaro e Heinz al centro, De Col e Davi possono essere i laterali bassi mentre a centrocampo Marco Moscati può agire con Eklu, lasciando uno tra Fink, Tait e Broh a completare lo schieramento di mezzo. Alle spalle dei due attaccanti si candida Voltan, che se la gioca con Rover e Daniele Casiraghi; Candellone e Odogwu, con il possibile inserimento di Fischnaller, sono i favoriti per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Fidelis Andria Sudtirol: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra padrona di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,40la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo degli ospiti, la somma intascata equivarrebbe a 1,80 volte quello che avrete messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA