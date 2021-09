DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIBONESE/ Video streaming tv: c’è equilibrio nei 10 precedenti

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIBONESE: I TESTA A TESTA

Sono 10 i precedenti della diretta di Fidelis Andria Vibonese se si considerano anche i match giocati in Calabria. Il bilancio abbastanza in equilibrio con 4 vittorie dei rossoblù, di cui 1 in trasferta, e 3 della squadra biancoazzurra, con 2 successi tra le mura amiche. L’ultima volta in casa della Fidelis Andria era il 6 novembre del 2016, un match terminato col risultato di 0-0. Per trovare l’ultima vittoria dei pugliesi contro questo avversario bisogna tornare al febbraio 2009 a fronte di un match terminato 2-0.

La Vibonese invece non vince in trasferta contro la squadra di Andria dal maggio 2008 in una gara che terminò col risultato finale di 0-1. Identico è stato l’inizio della stagione per le due squadre protagoniste di un pareggio alla prima giornata, rispettivamente contro Juve Stabia e Picerno, e di due sconfitte nei due match successivi. La differenza l’ha fatta la Coppa Italia di categoria con la Fidelis Andria che è andata a vincere 1-0 al San Nicola di Bari e la Vibonese che è stata sconfitta col medesimo risultato, ma in casa, contro il Catania. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Vibonese non sarà garantita, tuttavia naturalmente ricordiamo che ci sarà la diretta streaming video, la quale per tutte le partite di Serie C è garantita anche in questa stagione da Eleven Sports, su abbonamento o acquistando la singola partita.

FIDELIS ANDRIA VIBONESE: PARTITA EQUILIBRATA

Fidelis Andria Vibonese, in diretta dallo Stadio degli Ulivi naturalmente di Andria, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Un rapido sguardo alla classifica è più che sufficiente per capire che la diretta di Fidelis Andria Vibonese ci offrirà una partita già molto delicata per quanto riguarda la posta in palio, perché pugliesi e calabresi condividono un amaro ultimo posto con un solo punto. Naturalmente è presto per allarmarsi, tuttavia è chiaro che chi dovesse perdere anche oggi entrerebbe ufficialmente in crisi.

Per la Fidelis Andria allenata da Luigi Panarelli c’era stato un buon pareggio al debutto contro la Juve Stabia, ma in seguito la sconfitta a Catania e lo scivolone nel derby casalingo contro la Virtus Francavilla hanno fatto capire ai pugliesi che in Serie C ci sarà da lottare per la sopravvivenza innanzitutto. La Vibonese di mister Gaetano D’Agostino, dal canto suo, aveva pareggiato al debutto contro il Picerno, poi ha perso (anch’essa) contro la Virtus Francavilla ed infine pure in casa contro la Juve Stabia, dunque pure i calabresi hanno già bisogno di punti. Chi si rilancerà in Fidelis Andria Vibonese?

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA VIBONESE

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di Fidelis Andria Vibonese. I padroni di casa pugliesi dovrebbero proporre un modulo 3-5-2 nel quale potremmo vedere Dini in porta e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Sabatino, Laccassi e Venturini; folta linea a cinque a centrocampo, dove da destra a sinistra potrebbero agire Benvenga, Bolognese, Di Noia, Casuli e Carullo; infine, ecco Tulli e Bubas a formare la probabile coppia d’attacco pugliese.

per la Vibonese si potrebbe invece avere un modulo 4-2-3-1 con Mengoni fra i pali e davanti a lui i quattro difensori Ciotti, Vergara, Cigagna e Maceri da destra a sinistra; in mediana ecco la coppia formata da Basso e Tumbarello, mentre sulla trequarti potrebbero trovare posto Spina, Cattaneo e Grillo a supporto del centravanti Persano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Fidelis Andria Vibonese in base all’analisi dell’agenzia Snai. i padroni di casa pugliesi partono favoriti: il segno 1 è quotato a 2,20. Saliamo poi a quota 3,05 in caso di segno X per il pareggio, infine il segno 2 per un colpaccio calabrese varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



