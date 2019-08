Diretta Filippine Italia/ Streaming video tv: esordio azzurro (Mondiali basket)

Filippine Italia si gioca alle ore 13:30 – ora italiana – presso la Foshan International Sports & Cultural Arena: è il nostro esordio nei Mondiali 2019 di basket, siamo inseriti nel gruppo D dove in mattinata si gioca Angola Serbia. Sulla carta non dovremmo avere troppi problemi nel qualificarci al turno seguente: arrivare primi o secondi conterà poco visto che in ogni caso saremmo inseriti nel gruppo J insieme alle prime due del girone C. Da questo punto di vista non ci dovremo preoccupare troppo del piazzamento, ma trattandosi di una prima fase con sole tre partite sarà fondamentale non sbagliare contro le avversarie che sono alla nostra portata (la Serbia sembra comunque essere superiore) al fine di onorare nel migliore dei modi un torneo che non giochiamo da ben 13 anni. Adesso comunque ci dobbiamo mettere comodi, aspettando la diretta di Filippine Italia: non vediamo l’ora che si alzi la palla a due per scoprire davvero quali siano le nostre reali possibilità nei Mondiali 2019 di basket.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Filippine Italia, come quella di tutte le partite degli azzurri ai Mondiali 2019 di basket, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: in questo caso dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport Arena (204), telecronaca di Flavio Tranquillo con commento tecnico di Davide Pessina e possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FILIPPINE ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

A questa inaugurale Filippine Italia, la nostra nazionale arriva con qualche punto di domanda aperto: le amichevoli di preparazione non sono state scintillanti, si sono viste delle buone cose (soprattutto contro Serbia e Francia) ma in generale il gruppo di Meo Sacchetti ha dato la sensazione di doversi ancora amalgamare. Naturalmente le nostre fortune dipendono in larga misura dalla condizione di Danilo Gallinari (arrivato non al top, e rientrato da poco) e dalle lune di Marco Belinelli e Gigi Datome; questo però è vero anche per altre nazionali che possiamo considerare al nostro livello. Le Filippine non hanno una grande tradizione, o meglio: il basket è uno degli sport principali nel loro Paese ma a livello internazionale i risultati scarseggiano. Tutti i giocatori del roster per i Mondiali giocano in patria, la sola eccezione è Andray Blatche che abbiamo visto in NBA con Washington e Brooklyn: è la stella della squadra in assenza di Jordan Clarkson, che a differenza sua non è riuscito ad ottenere il passaporto per giocare con questa nazionale. Dunque in Filippine Italia ci aspettiamo un’Italia vincente e convincente ma l’esordio in una competizione va sempre preso con le pinze e dunque gli azzurri dovranno fare molta attenzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA