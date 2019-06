DIRETTA FILIPPO TORTU 200 METRI/ Video “Valgo più di questo tempo” (Golden Gala 2019)

Aver tagliato il traguardo con il suo personale stagionale non è bastato a Filippo Tortu, che ha commentato il 20”36 ottenuto al Golden Gala con quinto posto nella gara con la giusta dose di autocritica. “Non sono soddisfatto – ha spiegato il velocista milanese – Avrei voluto fare una gara migliore. So di valere di più, devo capire dove e come ho sbagliato. Ho pensato troppo, ma non si può sempre stabilire primati o record. Ho gareggiato contro atleti di caratura mondiale e non sono arrivato poi così lontano. Era da due anni che non disputavo i 200 metri ed è stato complicato tornare a fare una gara così. E’ stato molto bello correre in casa, davanti al presidente della Repubblica. Ringrazio i tifosi e lo stadio per l’atmosfera che mi hanno riservato.” (agg. di Fabio Belli)

TORTU QUINTO CON 20”36

Ha chiuso in 20”36 i 200 metri al Golden Gala di Roma Filippo Tortu. Una performance non memorabile per uno degli atleti più attesi di questa serata della Diamond League di atletica leggera, anche se con questo tempo Tortu ha fatto comunque segnare il suo personale stagionale sulla distanza. Sono stati comunque i 200 metri più veloci della stagione, col vincitore Michael Norman che ha ottenuto il miglior tempo mondiale stagionale con uno strepitoso 19”70. Vittoria in volata su un altro straordinario protagonista della gara come Noah Lyes, che ha chiuso in 19”72, mentre il terzo posto è andato all’ecuadoregno Alex Quinonez con 20”17. Ottima partenza per Tortu che si è un po’ piantato negli ultimo 20-30 metri, consentendo anche a Ramil Guliyev di batterlo in volata per il quarto posto per un solo centesimo. (agg. di Fabio Belli)

200 METRI AI NASTRI DI PARTENZA

Mancano pochi minuti a uno degli appuntamenti più attesi del Golden Gala 2019 che si sta svolgendo stasera allo Stadio Olimpico di Roma: la gara dei 200 metri maschili che vede tra i partenti anche il nostro Filippo Tortu. C’è grande attesa per il velocista di Carate Brianza che punta a migliorare il suo primato personale su tale distanza, che spesso ha trascurato privilegiando i 100 metri: Tortu vuole ovviamente fare bella figura davanti al suo pubblico (sugli spalti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) e si è preparato molto bene con l’obiettivo di fare quantomeno bella figura. Gli avversari principali di Tortu saranno gli statunitensi Lyles e Norman, senza dimenticare il turco Guliyev che daranno parecchio filo da torcere e venderanno cara la pelle. (agg. Fabio Belli)

DIRETTA FILIPPO TORTU, A CACCIA DEL PRIMATO NEI 200 METRI

La diretta dei 200 metri con Filippo Tortu sarà naturalmente il piatto forte del Golden Gala 2019, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma come quarto appuntamento della Diamond League di atletica leggera. La gara veloce in campo maschile saranno appunto i 200 metri, che vedranno Filippo Tortu sfidare molte stelle della velocità. La gara è fissata per le ore 21.25, si tratterà di uno degli ultimi appuntamenti della serata che vivrà appunto con i 200 metri maschili uno dei suoi pezzi forti. Filippo Tortu è naturalmente al centro dell’attenzione in un meeting dedicato a Pietro Mennea, che Tortu ha detronizzato nei 100 ma dal quale è ancora molto lontano nei 200, che erano d’altronde la distanza prediletta per Mennea. Ultimamente Tortu ha corso poco i 200 metri, tanto che il suo primato personale è ancora il 20”34 ottenuto due anni fa proprio al Golden Gala: l’obiettivo fondamentale sarà naturalmente migliorarsi, possibilmente anche in modo significativo, se si pensa che in questo biennio i progressi di Filippo sui 100 sono stati esponenziali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I 200 METRI CON TORTU, GOLDEN GALA 2019

Appuntamento con i 200 metri del Golden Gala 2019 con Filippo Tortu in diretta tv naturalmente all’interno del collegamento che fin dalle ore 20.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, oppure 5057 della piattaforma satellitare Sky) permetterà di seguire tutte le gare principali del meeting allo stadio Olimpico di Roma per la Diamond League. Per chi non potesse mettersi davanti ad un televisore, appuntamento invece con la diretta streaming video disponibile gratuitamente su www.raiplay.it, il sito Internet della tv di Stato. Informazioni utili anche sul sito Internet ufficiali, rome.diamondleague.com (disponibile anche in italiano). CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA FILIPPO TORTU, 200 M GOLDEN GALA 2019: IL CONTESTO

Va subito detto, presentando la diretta della gara di Filippo Tortu sui 200 metri al Golden Gala 2019, che gli avversari saranno di primissimo piano. Citazioni d’obbligo in particolare per gli statunitensi Noah Lyles e Michael Norman e per il Campione del Mondo dei 200, il turco di origini azere Ramil Guliyev. Norman è il leader stagionale al mondo, essendo sceso già fino a 19”84 nel 2019, Lyles ha 19”65 come record personale e l’iridato Guliyev vanta un 19”76, per fare un raffronto che ci dice come la sfida per Filippo Tortu sarà difficilissima in termini di piazzamento: l’obbiettivo è il miglioramento personale avendo quei tre proprio come punto di riferimento, dal momento che Tortu correrà in corsia 4 con Norman alla 5, Lyles alla 6 e Guliyev alla 7. Anche l’ecuadoriano Alex Quiñónez, il britannico Nethaneel Mitchell-Blake e Jereem Richards di Trinidad e Tobago vantano personali sotto i 20 secondi: sarà una notte di stelle a Roma, sperando che anche Filippo Tortu ne sia protagonista.



