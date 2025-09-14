Diretta finale 100 metri streaming video Rai 2: orario e risultato live, Marcell Jacobs e Zaynab Dosso sognano ai Mondiali atletica 2025 Tokyo

DIRETTA FINALE 100 METRI: NIENTE DA FARE PER JACOBS

Anche Marcell Jacobs deve rinunciare al sogno della finale 100 metri ai Mondiali atletica 2025 Tokyo. Il campione olimpico 2021 purtroppo non è riuscito a centrare quella che sarebbe stata un’impresa, per tutte le difficoltà che ha dovuto vivere negli ultimi mesi. Sapevamo che la finale dei 100 metri qui in Giappone, nella kermesse iridata, sarebbe stata parecchio difficile da timbrare; Jacobs ha comunque corso il suo miglior crono stagionale, terminando la sua prima semifinale in 10’’16. Purtroppo, è un tempo decisamente lontano dall’élite di questa gara, e dunque anche delle sue possibilità.

Avendo terminato al sesto posto, Jacobs sa già che non ci sono possibilità di essere ripescati: questo infatti compete ai due migliori terzi posti nelle semifinali, con i primi due invece che si qualificano direttamente. Dopo Zaynab Dosso allora anche Marcell Jacobs viene eliminato in semifinale, e non prenderà parte alla diretta finale 100 metri: lo sapevamo ma l’esito dei Mondiali atletica 2025 Tokyo non è comunque meno amaro, speriamo solo che il nostro campione possa presto tornare sui livelli cui ci aveva abituato. (agg. di Claudio Franceschini)

FINALE 100 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta finale 100 metri in tv il riferimento in chiaro sarà Rai Due, per gli abbonati anche Eurosport. Tre sono invece le opzioni per la diretta streaming video, per tutti tramite Rai Play, su abbonamento invece ci sono i servizi di Discovery Plus e Dazn.

FINALE 100 METRI: ELIMINATA ZAYNAB DOSSO

La diretta finale 100 metri si avvicina, ma ai Mondiali atletica 2025 Tokyo non vedremo Zaynab Dosso: sono state semifinali molto veloci e impossibili per l’azzurra, che nella sua semifinale ha chiuso in 11’’22 e ben distante dalla vincitrice Melissa Jefferson-Wooden, risultata la migliore in assoluto con 10’’73 e davanti a Tina Clayton, che con 10’’90 ha fatto meglio di Julien Alfred che in 10’’93 aveva terminato al comando la prima semifinale. Per la Dosso niente da fare, ma grandi sorprese anche qui: Sha’Carri Richardson ha sbagliato la partenza, ha corso in 11’’00 arrivando terza ma è riuscita a finire tra le ripescate.

Molto bene invece Shelly-Ann Fraser-Pryce, nel senso che da lei si aspettava qualcosa meno ma sempre con il crono di 11’’00 è giunta seconda nella sua semifinale e dunque qualificata di diritto; adesso da vedere la gara maschile, perché le semifinali dei 100 metri ai Mondiali atletica 2025 Tokyo sono dietro l’angolo e abbiamo un Marcell Jacobs che potrebbe regalarci ulteriore gloria, sappiamo che il compito sarà tutt’altro che semplice ma speriamo nel guizzo di un campione che si deve ritrovare, tra pochissimo scopriremo cosa succederà in pista… (agg. di Claudio Franceschini)

FINALE 100 METRI: CHI SARÀ IL PIÙ VELOCE DEL MONDO?

Il fascino della gara più veloce del mondo raddoppia: la diretta finale 100 metri infatti porta una novità intrigante ai Mondiali atletica 2025 Tokyo, oggi domenica 14 settembre nel giro di pochi minuti saranno incoronati la nuova regina e il nuovo re dell’evento sportivo che più di ogni altro ferma il mondo intero per un breve battito di ciglia.

L’Italia proverà ad essere protagonista grazie a Marcell Jacobs, che ovviamente ha ricordi leggendari sulla pista dello Stadio Nazionale di Tokyo, teatro dei suoi trionfi olimpici del 2021, ma forse ancora di più con Zaynab Dosso, che punterà ad essere una outsider fastidiosa per tutte nella gara femminile.

Sarà quindi la gara più veloce del mondo, ma gli appuntamenti saranno numerosi e occuperanno parecchio tempo: come in tutti i grandi eventi internazionali, sui 100 metri si disputano nello stesso giorno semifinali e finali, per cui dalle ore 13.20 italiane avremo le semifinali dei 100 metri femminili, seguite alle ore 13.45 dalle semifinali maschili. Sarà una selezione durissima, perché si passerà da 24 a soli 8 atleti, con l’attenzione che dovrà quindi essere già massima.

Poi naturalmente arriverà il momento più atteso, quello della diretta finale 100 metri, che come detto stavolta andrebbe declinato al plurale, perché da calendario avremo alle ore 15.13 l’atto decisivo per le donne e immediatamente dopo, cioè alle ore 15.20, la finale anche in campo maschile.

DIRETTA FINALE 100 METRI: LE SPERANZE DI MARCELL JACOBS E ZAYNAB DOSSO

Avvicinandoci quindi alla diretta finale 100 metri dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dobbiamo fare il punto sui due azzurri presenti in semifinale. Per Marcell Jacobs è stato un anno davvero difficile, a lungo è rimasta in dubbio anche la presenza dell’olimpionico in questa rassegna iridata che infine è riuscito a onorare. L’obiettivo minimo era quello di passare almeno il primo turno e Jacobs ci è riuscito, anche se adesso entrare fra gli otto per la finale appare un compito ai limiti del proibitivo. Servirebbe ritrovare di colpo la magia di quattro anni fa, ma ovviamente nello sport i sogni devono basarsi sulla condizione fisica e allora già entrare in finale sarebbe una specie di miracolo…

Se la potrebbe giocare molto meglio Zaynab Dosso, che non a caso ieri ha vinto la propria batteria del primo turno con il tempo di 11”10. Intendiamoci, la concorrenza sarà molto dura già in semifinale, Dosso sarà nella terza in compagnia della statunitense Melissa Jefferson-Wooden, della giamaicana Tina Clayton e della britannica Dina Asher-Smith come nomi sulla carta più pericolosi, ricordando che solo le prime due avranno l’accesso garantito alla finale. Emozioni forti già nel primo atto della nostra domenica veloce, poi il modo si incollerà agli schermi per seguire la diretta finale 100 metri…