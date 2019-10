Diretta finale 400 metri/ Streaming video Rai: pronostico aperto (Mondiali 2019)

Un piatto forte dei Mondiali di atletica di Doha 2019 sarà stasera, venerdì 4 ottobre, la diretta della finale dei 400 metri maschili, che è in programma alle ore 21.20 italiane, le 22.20 locali della capitale del Qatar. Purtroppo non vedremo in questa finale dei 400 metri il nostro Davide Re, ottimo protagonista sia nelle batterie sia in semifinale, dove tuttavia ha ottenuto il nono miglior tempo in 44”85 e di conseguenza è stato il primo degli esclusi, ad appena 8/100 dal tempo necessario per la qualificazione, che curiosamente era proprio il 44”77 del suo record italiano. Davide Re è stato comunque il migliore degli europei, a dimostrazione della sua ottima prestazione ma anche del fatto che i vertici assoluti dei 400 metri sono purtroppo lontani per il Vecchio Continente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I 400 METRI

La diretta tv della finale 400 metri naturalmente è compresa nella lunga serata con i Mondiali di atletica Doha 2019 che è garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), oppure in diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA FINALE 400 METRI: I PROTAGONISTI

Andiamo dunque adesso a scoprire quali saranno i protagonisti della diretta finale 400 metri. I due nomi di spicco sono Steven Gardiner delle Bahamas e Kirani James di Grenada, che sono stati medaglia d’argento rispettivamente agli ultimi Mondiali e alle scorse Olimpiadi, in entrambi i casi dietro al sudafricano Wayde Van Niekerk, che fino a questa sera è primatista del Mondo, campione olimpico e campione del Mondo, ma dovrà cedere ora almeno la corona iridata. Gardiner correrà in corsia 4, James invece in corsia 7 in questi 400 metri dominati dai Caraibi. Avremo infatti anche i due giamaicani Akeem Bloomfield in corsia 2 e Demish Gaye in corsia 3, più Machel Cedenio di Trinidad e Tobago in corsia 6; a rappresentare gli Stati Uniti ecco Fred Kerley in corsia 5, sette finalisti su otto arrivano dal continente americano grazie pure al colombiano Anthony José Zambrano in corsia 8, mentre l’Africa e più in generale il resto del mondo saranno rappresentati solamente da Emmanuel Kipkurui Morir del Kenya, in corsia 9.



© RIPRODUZIONE RISERVATA