DIRETTA FINALE 4×100 STILE UOMINI EUROPEI NUOTO 2022

La finale della staffetta 4×100 stile libero agli Europei nuoto 2022 scatta alle ore 19:15 di domenica 14 agosto: per l’Italia ci sarà dunque la possibilità di aggiungere un’altra medaglia allo straordinario bottino conquistato fino a questo momento. Nella kermesse di casa siamo entrati in corsa oggi con 22 medaglie: quasi il triplo della seconda nazionale in questo senso (l’Ungheria) ma soprattutto con 10 ori, e la straordinaria impresa di aver vinto ogni singola gara cui un nostro rappresentante ha preso parte.

Oggi la finale della 4×100 stile maschile agli Europei nuoto 2022 può essere un’altra consacrazione: va ricordato che l’Italia ha vinto la sua batteria – precedendo Polonia e Spagna – in maniera piuttosto agevole e dunque Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo (questi dovrebbero essere i nostri protagonisti) gareggeranno veramente per la medaglia d’oro, e dunque vedremo quello che succederà in vasca oggi pomeriggio.

DIRETTA FINALE 4×100 SL UOMINI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE GLI EUROPEI NUOTO 2022

La diretta tv della finale della 4×100 sl maschile, come tutto il programma degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione delle finali del nuoto in corsia avrà l’appuntamento su Rai 2 e, di conseguenza, per la staffetta sarà il secondo canale della televisione di stato che trasmetterà le immagini della finale della 4×100 stile maschile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FINALE 4×100 STILE UOMINI EUROPEI NUOTO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la finale della 4×100 stile maschile agli Europei nuoto 2022. La principale avversaria della nostra nazionale sarà l’Ungheria: l’Italia e i magiari hanno vinto le due batterie, ricordando che nelle staffette non c’è il giorno di pausa ma batterie (semifinali) e finale vengono disputate nelle stesse 24 ore. Un fattore chiaramente da tenere in considerazione; gli azzurri due mesi fa hanno vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest e dunque sono favoriti per salire sul gradino più alto del podio, tenuto in mente che le avversarie hanno sicuramente qualcosa in meno.

Oltre che dall’Ungheria, bisognerà certamente guardarsi da Gran Bretagna e Olanda; avremo poi in vasca l’Ucraina che al momento ha conquistato cinque medaglie d’oro (che rappresentano anche l’intero bottino di questa rappresentativa agli Europei nuoto 2022), Polonia e Spagna sono le nazionali che sono arrivate alle nostre spalle in batteria e dunque abbiamo già dimostrato di poterle battere. Per il resto parlerà la vasca, staremo a vedere quello che succederà…











