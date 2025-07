Diretta finale 4x100 stile Mondiali nuoto 2025 streaming video Rai 2: orario e risultato live delle prove femminile e maschile, con l'Italia presente.

DIRETTA FINALE 4X100 STILE MONDIALI NUOTO 2025: PER LE MEDAGLIE!

La diretta finale 4×100 stile ci attende oggi, domenica 27 luglio, ai Mondiali nuoto 2025: avremo finalmente la prima possibilità di mettere le medaglie al collo a Singapore, le gare sono due perché la prima staffetta è quella delle donne alle ore 14:16, seguita da quella degli uomini alle ore 14:27.

Soprattutto contiamo sulla 4×100 maschile, che da quattro anni va sempre a medaglia nei grandi eventi: l’anno scorso ai Mondiali era stata medaglia d’argento, nelle qualificazione della notte (italiana) ha ottenuto il terzo tempo in 3’11’’29, alle spalle delle sole Usa e Australia.

Le quali hanno chiaramente qualcosa in più, ma il podio è fattibile; leggermente più complicato per le donne, perché la 4×100 stile femminile trascinata da Sara Curtis è entrata in finale con il settimo tempo e dunque non sarà facile.

Vedremo però cosa succederà, naturalmente, nel corso della diretta finale 4×100 stile: ai Mondiali nuoto 2025 potremmo vedere le prime medaglie da parte di una nazionale che è arrivata a Singapore con ottime referenze e belle speranze, e questo è solo il primo giorno…

COME VEDERE LA DIRETTA FINALE 4×100 STILE IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Rai Due per la diretta tv della finale 4×100 stile ai Mondiali nuoto 2025, dunque la diretta streaming video sarà garantita da Rai Play. CLICCA QUI PER LA FINALE 4X100 STILE SU RAIPLAY

DIRETTA FINALE 4X100 STILE MONDIALI NUOTO 2025: LE NOSTRE SPERANZE

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta finale 4×100 stile ai Mondiali nuoto 2025: tra i maschi è stato ottimo Carlos D’Ambrosio, 18 anni, che in 47’’96 ha migliorato il record nazionale juniores e ha timbrato la quinta prestazione italiana di sempre. Per la finale Leonardo Deplano, come già era accaduto lo scorso anno, dovrebbe cedere il suo posto e andare in “panchina”: ne prenderà il posto Thomas Ceccon, che nel frattempo nelle batterie del giorno è riuscito a qualificarsi per la semifinale nei 50 farfalla iniziando nel migliore dei modi il suo percorso iridato.

Per quanto riguarda la 4×100 stile femminile, Usa e Australia al comando anche qui davanti all’Olanda; l’Italia come detto ha centrato il settimo tempo con Sara Curtis che per la prima volta ha gareggiato nei 100 in questa disciplina e ha ottenuto il crono di 53’’59. Le sensazioni sono buone anche se le ragazze sono consapevoli di poter dare di più: ci proveranno oggi pomeriggio quando conterà davvero, a noi allora non resta che attendere che la diretta finale 4×100 stile ai Mondiali nuoto 2025 prenda il via, e sperare nel podio o in un doppio podio.