Medaglia d’argento Italia finale 4x100m SL / Video: impresa sfiorata (Olimpiadi 2020)

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL MASCHILE CON L'ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020

Al Tokyo Acquatics Center l’Italia del nuoto conquista la medaglia d’argento nella finale della staffetta 4x100m stile libero maschile di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra formata da Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo è riuscita a far registrare il nuovo record italiano nella categoria con il tempo di 3’10”11 conquistando la prima medaglia olimpica italiana nella staffetta veloce nella storia delle Olimpiadi. Al terzo posto si è fatta valere l’Australia con 3’10”22 mentre gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro con 3’08”97.

Al termine della gara il presidente del CONI Giovanni Malagò ha dichiarato: “Due medaglie pesantissime. Se quella di Nicolò Martinenghi potevamo in qualche modo aspettarcela quella d’argento della 4×100 stile libero è leggendaria. I ragazzi sono stati bravissimi tutti e cinque, anche Santo Condorelli che ha dato il suo contributo in batteria. La lucidita’ e la forza con cui sono rimasti sempre lì è impressionante. Complimenti a tutti loro e alla Fin.”

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL MASCHILE CON L’ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: CI SIAMO



Questa mattina al Tokyo Acquatics Center alle ore 5.05 del mattino italiano si accenderà la diretta della finale della staffetta 4x100m stile libero maschile di nuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove pure l’Italia può sperare in un grandissimo risultato. L’attesa è dunque grandissima: gli azzurri hanno infatti strabiliato tutti segnando il crono record di 3.10.29 nelle batterie di ieri pomeriggio e davvero possiamo oggi sognare con loro la prima medaglia in vasca per questa edizione dei giochi nipponici. Ovviamente per i nostri ragazzi non saranno gli unici in vasca questa notte a Tokyo: nella finale della 4x100m stile libero maschile per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno trovato posto anche Canada, Brasile, Australia, Stati Uniti, Francia, Ungheria e Russia, tutti team pronti a sfoderare i loro assi migliori.

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL MASCHILE CON L’ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv dell’italia nella finale per la staffetta di 4x100m stile libero maschile segue la programmazione delle Olimpiadi Tokyo 2020, ovviamente: appuntamento sulla televisione di stato qualora l’emittente scelga di fornire le immagini, che comunque dovrebbero esserci, mentre come broadcaster ufficiale dei Giochi abbiamo Discovery + che è incluso negli abbonamenti di Amazon Prime e Eurosport Player, dunque sarà una visione garantita in diretta streaming video e lo stesso avverrà su DAZN, piattaforma dalla quale sono raggiungibili i canali di Eurosport.

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100M SL UOMINI CON L’ITALIA: GLI AZZURRI SOGNANO

Siamo davvero impazienti di dare il via alla diretta della finale della staffetta 4x100m stile libero maschile con l’Italia per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo l’impresa degli azzurri in batterie, davvero possiamo sognare. Come abbiamo visto è stato tempo da record per Alessandro Miressi (che ha aperto la frazione con un eccellente 47”46, a un centesimo dal primato nazionale), Santo Yuko Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo: i 4 hanno segnato tutti parziali da 47” ieri mattina italiana, ma ora devono confermarsi nella finale, in condizioni non affatto semplici. Non scordiamo infatti che le finali insolitamente si stanno svolgendo durante il mattino giapponese: un cambio dal solito programma per questo genere di competizioni che sta mettendo in difficoltà parecchi big e non solo italiani. Senza contare che parecchie nazioni si sono presentate alle batterie senza i big, che invece sfodereranno solo questa notte. Ma come dicevamo per l’Italia, bronzo nella medesima specialità agli ultimi europei, sognare è possibile: staremo a vedere!.

