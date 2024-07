È terminata la diretta della finale Olimpica della carabina da 10m ad aria compressa. Danilo Dennis Sollazzo ha ottenuto un quinto posto finale per l’Italia così la possibilità di aggiungere un’altra medaglia nel tiro dopo l’accoppiata argento-bronzo firmata da Federico Nilo Maldini e Paolo Monna nella pistola 10 metri.

La gara è stata dominata dal cinese Sheng Lihao, che ha vinto davanti allo svedese Victor Lindgren e al croato Miran Maricic, che hanno provato ad insidiare Sheng negli ultimi tiri, senza riuscire però ad erodere il vantaggio che il cinese aveva accumulato. Sollazzo, varesino classe 2002, aveva vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di ottobre 2022 in questa specialità, ma non è riuscito a restare attaccato al treno dei migliori dopo un avvio un po’ timido.

FINALE CARABINA 10M, SOLLAZZO MEGLIO DI GURIERREZ, CHOE E GORSA

Sollazzo ha chiuso dunque la competizione al quinto posto, con il punteggio di 187,4. Davanti a lui si sono posizionati l’indiano Arjun Babuta, quarto con 208,4 e rimasto fuori dal podio dopo essere stato a lungo in seconda posizione, vicino al leader Sheng. Il croato Miran Maricic ha chiuso terzo con un punteggio di 230,0, poi lo svedese Victor Lindgren, secondo con 251,4 e quindi il cinese Lihao Sheng, medaglia d’oro con 252,2.

Dopo i primi dieci tiri, Sollazzo si trovava in sesta posizione. Ha superato le prime due eliminazioni, che hanno coinvolto l’argentino Marcelo Julian Gutierrez e il sudcoreano Daehan Choe. Successivamente, ha anche superato il veterano croato Petar Gorsa, rimanendo in gara per un altro turno. Tuttavia, non è riuscito a mantenere la precisione e la freddezza necessarie per colmare il grande divario rispetto al quarto posto, rispetto agli atleti che sono andati poi a giocarsi le medaglie.