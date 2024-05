DIRETTA FINALE EUROVISION 2024/ Scaletta, classifica e vincitore: Olanda squalificata, rischia anche Irlanda?

Finale Eurovision 2024: Olanda squalificata, Irlanda a rischio

Problemi e colpi di scena a poche ore dall’inizio della finale dell’Eurovision 2024. I rumor hanno trovato conferma nelle ultime ore, portando all’effettiva squalifica di uno dei finalisti in gara. L’EBU ha infatti annunciato che Joost Klein dei Paesi Bassi è stato squalificato perché “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”.

Intanto la tensione sale, visto che anche altri paesi minacciano il ritiro dall’Eurovision 2024. Bambie Thug – l’artista che rappresenta l’Irlanda – non era presente alle prove della finale. Poco dopo, tramite una storia su Instagram, ne ha spiegato il motivo: “C’è stata una situazione in cui stavamo aspettando di andare sul palco per la prova della Flag Parade ma io sono stata contattata urgentemente dall’EBU. L’EBU ha preso seriamente un qualcosa di cui avevamo discusso e sta valutando quali azioni prendere a riguardo. Per questo ho saltato la prova generale. Mi dispiace davvero tanto per i fan che sono venuti a vedermi. Spero di vedervi sul palco stasera”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Finale Eurovision 2024, anticipazioni e diretta streaming: come seguire l’evento

Dopo le due semifinali e la proclamazione dei finalisti, questa sera, sabato 11 maggio 2024, va in onda la finale dell’Eurovision 2024. L’appuntamento è in prima serata, e la gara va in scena sempre alla Malmö Arena. Gli occhi sono ovviamente tutti per lei, Angelina Mango, che dopo l’esibizione nella seconda semifinale da ospite, entra ufficialmente in gara con la sua ‘La Noia’. Riuscirà a portare l’Italia su podio?

Intanto, ricordiamo che è possibile vedere la finale dell’Eurovision 2024 in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:35 circa. La chiusura è prevista poco prima dell’1 di notte. La diretta, con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay, oltre che su Rai Radio 2.

Concorrenti finale Eurovision 2024: chi sono i finalisti in gara

Quali sono i paesi che gareggeranno nella finale dell’Eurovision 2024? Di seguito tutti i finalisti: Cipro: Silia Kapsis con Liar; Serbia: Teya Dora con Remonda; Lituania: Sylvester Belt con Luktelk; Irlanda: Bambie Thug con Doomsday Blue; Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria; Croazia: Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim; Slovenia: Raiven con Veronika; Finlandia: Windows95Man con No Rules!; Portogallo: Iolanda con Grito; Lussemburgo: Tali con Fighter; Grecia: Marina Satti con Zari; Svizzera: Nemo con The Code; Austria: Kaleen con We Will Rave; Armenia: Ladaniva con Jako; Lettonia: Dons con Hollow; Georgia: Nutsa Buzaladze con Fire Fighter; Estonia: 5miinust e i Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Israele, Eden Golan con Hurricane; Norvegia: Gåte con Ulveham; Paesi Bassi: Joost Klein con Europapa.

A questi si aggiungono i Big Five più il Paese ospitante (vincitore della scorsa edizione dell’Eurovision): Regno Unito: Olly Alexander con Dizzy; Germania: Isaak con Always on the Run; Francia: Slimane con Mon amour; Spagna: Nebulossa con Zorra; Italia: Angelina Mango con La noia; Svezia: Markus & Martinus con Unforgettable.

Come si vota alla finale dell’Eurovision 2024 e come viene proclamato il vincitore

Se nelle due semifinali dell’Eurovision 2024 è stato il pubblico da casa a votare e a decretare, dunque, i finalisti, la finale funzionerà in modo differente. Il voto del pubblico sarà infatti affiancato da quello delle giurie nazionali. La somma delle due votazioni porterà alla media finale e, dunque, al vincitore.

Ricordiamo che il pubblico può votare fino a 20 volte per qualsiasi dei concorrenti, tranne per quello del proprio paese. Ciò vuol dire che gli italiani non potranno votare per Angelina Mango. Si può votare da telefono, sms o sul web, con il regolamento completo presente sul sito ufficiale dell’Eurovision.

Scaletta finale Eurovision 2024: quando si esibisce Angelina Mango

È stata anche annunciata la scaletta della finale dell’Eurovision 2024, che vede Angelina Mango quindicesima. Ciò vuol dire che, in quanto ad orario, la cantante dovrebbe esibirsi dopo le 22. Ecco la scaletta completa:

1. Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Germania | ISAAK – Always On The Run

4. Lussemburgo | TALI – Fighter

5. Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa

6. Israele | Eden Golan – Hurricane

7. Lituania | Silvester Belt – Luktelk

8. Spagna | Nebulossa – ZORRA

9. Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue

11. Lettonia | Dons – Hollow

12. Grecia | Marina Satti – ZARI

13. Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy

14. Norvegia | Gåte – Ulveham

15. Italia | Angelina Mango – La Noia

16. Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

17. Finlandia | Windows95man – No Rules!

18. Portogallo | iolanda – Grito

19. Armenia | LADANIVA – Jako

20. Cipro | Silia Kapsis – Liar

21. Svizzera | Nemo – The Code

22. Slovenia | Raiven – Veronika

23. Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. Francia | Slimane – Mon Amour

26. Austria | Kaleen – We Will Rave











