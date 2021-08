Diretta finale ginnastica ritmica a squadre Olimpiadi 2020/ Ecco le Farfalle Azzurre!

FARFALLE AZZURRE, DIRETTA FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE OLIMPIADI 2020

Le Farfalle Azzurre saranno in gara oggi, domenica 8 agosto 2021, nella diretta della finale della ginnastica ritmica a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020 presso l’Ariake Gymnastics Centre, dove oggi calerà il sipario sulle Olimpiadi Tokyo 2020 della ginnastica ritmica con una finale attesissima anche in ottica italiana. Purtroppo gli orari non saranno ideali: si comincerà infatti alle ore 4.00 italiane (le 11.00 locali) con la prima rotazione, seguita poi naturalmente dalla seconda e decisiva. Ieri nelle qualificazioni per la finale della ginnastica ritmica a squadre l’Italia si è classificata al terzo posto con 87.150 punti: entrare fra le prime otto che si sono qualificate per la finale è stata una formalità, ma il terzo posto ci dice naturalmente che ci possono essere ambizioni di podio per le Farfalle. Nella rotazione con la palla l’Italia ha ottenuto 44.600 punti, con il cerchio invece 42.550 punti. Le Farfalle Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea vanno dunque all’attacco del podio solamente sfiorato a Rio 2016, quando l’Italia chiuse al quarto posto nella finale della ginnastica ritmica a squadre: che cosa succederà invece alle Olimpiadi Tokyo 2020?

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING TV LE FARFALLE AZZURRE, FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE

La diretta tv della finale della ginnastica ritmica a squadre con le Farfalle Azzurre alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro, anche se magari non in maniera integrale considerata la sua lunghezza. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE OLIMPIADI TOKYO 2020: FARFALLE AZZURRE DA PODIO?

La diretta della finale della ginnastica ritmica a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà sicuramente uno dei piatti forti della giornata conclusiva dei Giochi. Le principali avversarie dell’Italia dovrebbero essere la Bulgaria e la Russia grande favorita, anche se nelle qualificazioni le bulgare hanno fatto ancora meglio (91.800 punti), prendendosi il primo posto davanti alla Russia che si è fermata in seconda posizione con 89.050 punti. Terza come detto l’Italia con 87.150 punti, la bella notizia è che il margine sul quarto posto di Israele (84.650 punti) è piuttosto ampio, anche se in finale si riparte da zero. Se le Farfalle Azzurre si esibiranno sui loro livelli, tuttavia, possiamo dire che il podio è ampiamente alla portata dell’Italia in questa finale della ginnastica ritmica a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020. In gara ci saranno anche la Cina, quinta delle qualificazioni con 83.600 punti, poi Ucraina (82.700), Giappone (79.725) e Bielorussia (79.650), che chiude il quadro delle otto nazionali partecipanti. Si va dunque a caccia di un altro podio dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012, scacciando invece i fantasmi dei quarti posti di Pechino 2008 e Rio 2016.

