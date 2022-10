Diretta finale inseguimento a squadre Italia Gran Bretagna con Ganna/ Streaming video

Oggi giovedì 13 ottobre 2022 gli appassionati di ciclismo hanno un appuntamento imperdibile con il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile già medaglia d’oro l’anno scorso sia alle Olimpiadi di Tokyo sia ai Mondiali di Roubaix, sempre trascinato da un Filippo Ganna fresco del nuovo record dell’ora a caccia del titolo anche ai Mondiali di ciclismo su pista 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines, che stasera ci proporranno la diretta della finale inseguimento a squadre Italia Gran Bretagna. Diciamo subito che l’appuntamento sarà da calendario per le ore 19.25, tuttavia il primo atto sarà la finale per il terzo posto tra l’Australia e la Danimarca, di conseguenza ci sarà da aspettare un po’ di più per la finalissima nella quale gli Azzurri proveranno a confermarsi come Nazionale leader a livello mondiale.

Ieri è stata già una giornata molto intensa, perché abbiamo avuto ben due turni che sono serviti a stabilire che stasera lotteranno per l’oro Italia e Gran Bretagna. Nelle qualificazioni il quartetto azzurro formato da Francesco Lamon, Manlio Moro, Jonathan Milan e Filippo Ganna ha ottenuto il tempo di 3’48″243, poi ecco la semifinale contro la Francia padrona di casa, vinta dall’Italia con il medesimo quartetto in 3’47″203 per prenderci la finale per l’oro, mentre la Gran Bretagna nell’altra semifinale ha avuto la meglio sulla Nuova Zelanda – entrambe le semifinaliste sconfitte non hanno tuttavia ottenuto un tempo sufficiente nemmeno per la finale terzo posto. Attenzione anche all’inseguimento a squadre femminile, che vedrà le Azzurre impegnate in semifinale sperando di bissare la finale maschile.

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRE LA GARA CON FILIPPO GANNA

L’appuntamento con la diretta tv della finale inseguimento a squadre Italia Gran Bretagna, naturalmente nel contesto dei Mondiali su pista 2022, sarà visibile sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58) sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza anche per la diretta streaming video saranno a disposizione sia Rai Play sia Eurosport Player.

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA GRAN BRETAGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta della finale inseguimento a squadre Italia Gran Bretagna, possiamo dire che Filippo Ganna e compagni hanno dimostrato una volta di più tutto il loro valore e adesso si giocano una medaglia d’oro che estenderebbe ulteriormente il dominio azzurro, dal momento che l’Italia grazie al memorabile 2021 è già campionessa olimpica e mondiale dell’inseguimento a squadre, una specialità che ha fatto la storia del ciclismo su pista. L’oro ai Mondiali ci mancava dal 1997, alle Olimpiadi non vincevamo da Roma 1960: questi meravigliosi ragazzi hanno già riscritto la storia ma certamente non si vogliono fermare qui.

L’Italia fa sempre affidamento sullo specialista delle partenze Francesco Lamon, ha un Jonathan Milan che ormai è una garanzia a livelli assoluti, ha inserito molto bene Manlio Moro nel posto che a Tokyo e Roubaix fu di Simone Consonni e naturalmente ha sempre come grande valore aggiunto Filippo Ganna. Per quello che conta fino a quando non ci si sfida direttamente in pista, dobbiamo osservare che la Gran Bretagna di Ethan Hayter ha ottenuto tempi migliori dei nostri sia nelle qualificazioni sia in semifinale, ma stasera si deciderà tutto. Quale sarà il verdetto della diretta della finale inseguimento a squadre Italia Gran Bretagna?

