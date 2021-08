Diretta finale nuoto sincronizzato a squadre/ Risultato live Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRE OLIMPIADI TOKYO 2020

L’Italia sarà in gara oggi, sabato 7 agosto 2021, nella diretta della finale del nuoto sincronizzato a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020. La sede del nuoto artistico – come adesso viene definito quello che fino a pochi anni fa era meglio noto come nuoto sincronizzato – alle Olimpiadi Tokyo 2020 è il Tokyo Acquatics Centre, dove oggi si disputa la finale della gara a squadre di nuoto sincronizzato dalle ore 12.30 italiane, orario che corrisponde alle 19.30 locali. Le speranze di medaglia sono onestamente ridotte per l’Italia nella gara, ma intanto seguiamo questa bellissima diretta della finale del nuoto sincronizzato a squadre e diamo merito alle azzurre che compongono questa squadra. In ordine alfabetico, si tratta di Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli ed Enrica Piccoli, che nel tecnico hanno ottenuto 91.3372 punti e partono dunque dal sesto posto. Il punteggio è scaturito dalla somma di 27.6000 punti per l’esecuzione (che incide per il 30% sul totale), 27.3000 per l’impressione (altro 30%) ed infine 36.4372 per gli elementi (40%). L’obiettivo potrebbe essere scavalcare il Canada, che ci precede di un soffio al quinto posto con 91.4992 punti: ci riusciranno le azzurre del nuoto sincronizzato a squadre?

DIRETTA VIVIANI CONSONNI MADISON CICLISMO PISTA/ Risultato live, Olimpiadi Tokyo 2020

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA STREAMING FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRE OLIMPIADI 2020

La diretta tv della finale del nuoto sincronizzato a squadre con l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro, anche se non in maniera integrale considerata la sua lunghezza. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Milena Baldassarri, diretta finale ginnastica ritmica, Olimpiadi/ seconda esibizione!

FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La finale del nuoto sincronizzato a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020 dunque vedrà l’Italia a caccia di un piazzamento fra le prime cinque, che potrebbe essere il nostro traguardo, mentre la lotta per le medaglie è per altre squadre. La Russia è come quasi sempre la grandissima favorita per la medaglia d’oro, quasi una certezza nel nuoto sincronizzato, fin da quando si chiamava nuoto sincronizzato potremmo dire. L’epilogo è quasi sempre lo stesso e oggi le russe partono dal pazzesco punteggio di 97.2979, già in netto vantaggio anche sulla Cina, che è seconda a quota 96.2310 punti e non dovrebbe essere in grado di colmare un gap così profondo. La terza piazza è al momento per l’Ucraina, che ha 94.2685 punti ed è dunque piuttosto lontana da Russia e anche Cina, mentre parte dal quarto posto il Giappone padrone di casa, che ha 93.3773 punti. Le distanze sono abbastanza evidenti e di conseguenza la classifica finale nelle prime quattro posizioni potrebbe essere esattamente la stessa, ma vedremo se il programma libero del nuoto sincronizzato a squadre cambierà qualcosa…

LEGGI ANCHE:

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie e classifica: l'Italia è ottava (7 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA