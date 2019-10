Diretta Finlandia Armenia/ Streaming video tv: spareggio per 2° posto (Europei 2020)

Finlandia Armenia sarà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 15 ottobre presso il Veritas Stadion di Turku: nel terzultimo appuntamento del gruppo J per le qualificazioni agli Europei 2020 questo è un vero e proprio spareggio per il secondo posto, tra due nazionali che però si devono anche guardare le spalle. La Finlandia, che ha anche il “paracadute” dei playoff comunque garantiti, è reduce dal pesante ko in Bosnia che ha permesso ai balcanici di riprendersi il terzo posto; a questo punto è ancora tutto in discussione e la grande occasione l’ha persa sabato scorso l’Armenia, che nel finale della sua partita è stata raggiunta dal Liechtenstein, ha gettato alle ortiche due punti e non è riuscita ad agganciare l’avversaria di oggi. Delle tre nazionali in corsa è proprio quella della ex repubblica sovietica che sarebbe comunque eliminata se non centrasse la seconda posizione; dunque nella diretta di Finlandia Armenia entrambe devono vincere, ma gli ospiti hanno qualche pressione in più e ora noi possiamo andare a studiare le scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Armenia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per questo turno delle qualificazioni; non avrete a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete comunque consultare il sito della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e dal quale dovrete andare all’apposita sezione dedicata alla corsa verso gli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA ARMENIA

Per Finlandia Armenia, Markku Kanerva dovrebbe continuare a puntare sul 4-1-4-1: in porta Hradecky con una difesa nella quale Uronen e Raitala fanno gli esterni avendo in Toivio e Arajuuri i due centrali. In mezzo al campo Sparv è il giocatore dal quale passeranno i palloni, con Lod e Kamara che invece agiranno qualche passo più avanti sulla trequarti; Tuominen e Soiri i laterali che andranno a supporto del solito Pukki formando una sorta di tridente quando gli scandinavi avranno il possesso del pallone. L’Armenia, sempre senza Mkhitaryan, sarà schierata con un 4-3-3 nel quale Ishkhanyan e Haroyan proteggeranno il portiere Hatyrapetyan, mentre Hambardzumyan e Hovhannisyan agiranno come terzini; in mezzo al campo Marcos Pizzelli dovrebbe essere il regista, Ghyazaryan e Hovsepyan ai suoi lati come mezzali mentre nel reparto avanzato Karapetyan sarà il centravanti di riferimento, a dargli supporto dalle corsie saranno come sempre Barseghyan e Adamyan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Finlandia Armenia le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella nazionale di casa quella nettamente favorita: il segno 1 per la vittoria della nazionale scandinava vale infatti 1,63 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,75 che è stato posto sul segno 2 per il successo esterno dell’Armenia. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,80 volte quanto investito.



