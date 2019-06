Diretta Finlandia Bosnia/ Streaming video tv: Pjanic assente (Qualificazioni Europei)

Finlandia Bosnia, diretta dall’arbitro polacco Daniel Stefanski oggi pomeriggio, sabato 8 giugno 2019 alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) presso il Ratina Stadion di Tampere, sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Finlandia Bosnia sarà una sfida tra due squadre inserite nello stesso girone dell’Italia, con i finlandesi che hanno esordito perdendo proprio in casa degli azzurri 2-0, per poi riscattarsi vincendo con identico punteggio contro l’Armenia in trasferta. La Bosnia ha iniziato il suo cammino vincendo contro l’Armenia, ma ha poi subito un pareggio in rimonta in casa, 2-2, contro la Grecia, con l’Italia dunque al momento unica formazione a punteggio pieno nel gruppo J.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Finlandia Bosnia per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020 non si potrà seguire in diretta tv o in diretta streaming video via internet su canali ufficiali italiani. Ci sarà però la possibilità di seguire l’incontro con aggiornamenti live sul sito uefa.com, nell’apposita sezione riservata alle qualificazioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA BOSNIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Finlandia Bosnia, valevole le qualificazioni a Euro 2020. La Finlandia del CT Kanerva sarà schierata con un modulo 4-4-2 con questo probabile undici titolare: Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara, Hamalainen; Pukki, Jensen. Risponderà la Bosnia allenata dal croato Prosinecki con un 4-3-3 schierato presumibilmente con: Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Kolasinac; Krunic, Besic, Cimirot (mancherà la stella juventina Miralem Pjanic, espulso contro la Grecia e dunque squalificato); Dzeko, Visca, Duljevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Bosnia favorita per la vittoria contro la Finlandia dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 3.10 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.38 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.44 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.60 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA