Diretta Finlandia Germania donne/ Streaming video tv: tutto già deciso (Europei 2022)

DIRETTA FINLANDIA GERMANIA DONNE: PARTITA SENZA OBIETTIVI

Finlandia Germania donne si gioca in diretta dal MK Stadium di Milton Keynes, alle ore 21:00 di sabato 16 luglio: per l’ultima giornata nel gruppo B degli Europei 2022 di calcio femminile è stata garantita la contemporaneità, ma a dirla tutta questo match non avrà alcuna influenza sulla sfida decisiva che si giocherà a Brentford. Qui infatti è tutto già deciso: la Germania, grazie al 2-0 rifilato alla Spagna martedì sera, ha ottenuto non solo la qualificazione aritmetica ai quarti di finale ma anche la certezza del primo posto, avendo battuto anche la Danimarca.

Risultati Europei donne 2022, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata gruppo B

La Finlandia per lo stesso motivo è eliminata: la nazionale scandinava, cenerentola del gruppo, ha perso entrambe le sue partite e dunque anche se dovesse fare il colpo grosso contro le tedesche sarebbe fuori, perché almeno una tra Danimarca e Spagna la sorpasserebbe comunque. Ad ogni modo dobbiamo comunque attendere la diretta di Finlandia Germania donne, che tutto sommato potrebbe essere un match interessante; vedremo come andrà, mentre aspettiamo facciamo una valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

Risultati Europei Donne 2022/ Diretta gol: Inghilterra e Austria ai quarti Live score

DIRETTA FINLANDIA GERMANIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Germania donne sarà garantita come sempre dalla televisione satellitare: sappiamo ormai che questa emittente, riservata agli abbonati, trasmette tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile e in questo caso l’appuntamento sarà su Sky Sport 253, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder. In alternativa ci sarà l’appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Football (qui siamo al numero 203), mentre il servizio di diretta streaming video sarà senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Austria Norvegia donne (risultato finale 1-0): il gol di Billa vale i quarti

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA GERMANIA DONNE

Naturalmente ci attendiamo ampio turnover da parte di Martina Voss-Tecklenburg, che giustamente deve pensare ai quarti: nella diretta Finlandia Germania donne a rimanere fuori possono essere le big così come le calciatrici ammonite. Diciamo dunque che in difesa Gwinn, Hegering e Rauch possono rimanere in panchina almeno inizialmente; spazio qui a Kleinherme, Julie Brand e magari Lattwein arretrata, mentre in mezzo Däbritz e Oberdorf si riposeranno con spazio eventuale a Lohmann e Dahlmann. Fuori anche Lina Magull, così come Huth e Popp: davanti potremmo vedere Schüller, Freigang e Anyomi ma è tutto in divenire.

Per la Finlandia di Anna Signeul possiamo invece puntare sulle titolari, perché ci sarà la voglia di fare bene contro una corazzata: dunque un 4-4-2 con Korpela protetta da Westerlund e Kuikka, a destra può giocare Koivisto con Pikkujämsä sul versante opposto di difesa. In mezzo al campo la cerniera sarebbe formata nuovamente da Alanen e Summanen, ad agire come esterne di questa linea con le conferme rispetto a martedì vedremmo Sainio e Öling; nel reparto avanzato invece la leader Sanni Franssi (ex della Juventus) agirà in coppia con Sällström.











© RIPRODUZIONE RISERVATA