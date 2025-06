DIRETTA FINLANDIA OLANDA, ORANGE FAVORITI

Sarà il match delle ambizioni contro il sogno, quello che andrà in scena mercoledì 12 giugno alle ore 21:00: Diretta Finlandia Olanda segnerà il debutto nel Gruppo D per una delle grandi favorite del torneo contro una delle cenerentole, ma anche la prima storica apparizione della Finlandia dopo 16 anni di assenza. I biancoblu hanno conquistato la qualificazione eliminando la Norvegia con un roboante 6-3 complessivo nei playoff e arrivano con nove elementi che hanno già indossato la maglia della nazionale maggiore, tra cui il portiere di proprietà del Chelsea Lucas Bergström.

Ma la storia degli scontri diretti è impietosa: otto sconfitte su otto, nessun gol segnato nelle ultime tre sfide, e un esordio nel 2009 da dimenticare. Ben diverso lo scenario per i Paesi Bassi, che partecipano per la decima volta agli Europei U21 e inseguono il terzo trionfo continentale. Dopo una deludente uscita nella fase a gironi dell’edizione 2023, Reiziger ha voltato pagina: ha rinnovato il contratto, cambiato diversi volti in rosa e si presenta forte di dieci risultati utili consecutivi. Gli Orange non perdono da marzo 2024 e vogliono iniziare con il piede giusto per lanciare la corsa al titolo. Per la Finlandia, servirà un’impresa per non cominciare subito in salita.

DIRETTA FINLANDIA OLANDA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Finlandia Olanda sarà trasmessa, come tutto l’Europeo U21, i diretta su Rai Play. L’emittente nazionale ha infatti acquisito i diritti della competizione e trasmetterà tutti match in diretta streaming in chiaro su Rai Play. Su Rai Sport verranno trasmesse tre partite della fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finalissima, mentre su Rai 2 in onda in esclusiva tutte le partite che vedranno impegnata l’Italia.

FINLANDIA OLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Finlandia Olanda. Per i finnici Bergstrom tra i pali supportato dalla difesa a quattro con Galvez e Ylitolva sulle fasce e Koski e Miettinen al centro del blocco arretrato. Folto centrocampo con Keskinen e Terho sugli esterni e Walta, Markhiev e Hyrylainen al centro a supporto dell’unica punta Skytta.

Gli orange rispondono con Owusu Odoro in porta, in difesa con la fascia di capitano il giocatore della Roma Rensch, poi Flamingo, Kasanwirjo e Meijer; centrocampo a tre con Banzuzi in cabina di regia fra i due lancieri Regeer e Taylor dietro il tridente formato da Manhoef, Ohio e il figlio d’arte Ruben van Bommel.

DIRETTA FINLANDIA OLANDA, LE QUOTE

Secondo i bookmakers favoritissimi gli olandesi per la diretta Finlandia Olanda, la cui vittoria è quotata 1.40. Meno probabile il pareggio dato a 4.75 e ancora meno la vittoria della Finlandia, le cui quote oscillano tra 6.40 e 6.75. Si prospettano tanti gol, con l’over 2.5 dato a solo 1.60.