DIRETTA FINLANDIA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tutto davvero pronto per la diretta Finlandia Olanda: una partita che si ripresenta in contesti ufficiali dopo ben 14 anni, tanto è passato dall’incrocio nelle qualificazioni agli Europei 2012 in cui l’Olanda, che era vice campione del mondo in carica, aveva vinto 2-0 a Helsinki con i gol di Kevin Strootman e Luuk De Jong, replicando il 2-1 dell’andata. In totale parliamo di 14 partite: l’Olanda ne ha vinte 11 (nella prima del luglio 1912 fu u incredibile 9-0) mentre la Finlandia ha un solo successo, 4-1 in un’amichevole del 1950 in cui segnarono Stig-Goran Myntti (su rigore), Veikko Asikainen, Aulis Rytkonen e Jorma Vaihela.

Curiosamente non ci sono precedenti nelle fasi finali dei grandi tornei; questa è la terza volta in cui le due nazionali si affrontano nelle qualificazioni ai Mondiali, l’ultima sulla strada di Germania 2006 con roboante 4-0 orange nella capitale finlandese, frutto dei gol di Ruud Van Nistelrooy, Dirk Kuyt, Phillip Cocu e Robin Van Persie. Del resto il dato non mente: in 14 partite l’Olanda ha segnato 43 gol alla Finlandia (più di tre per gara), almeno quattro in sei occasioni. Pronti ora a scoprire come finirà stasera? Noi sì, per questo possiamo lasciare la parola alla diretta Finlandia Olanda che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

FINLANDIA OLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Finlandia Olanda non dovrebbe essere prevista una trasmissione sui canali della nostra tv, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita.

GLI ORANGE A HELSINKI!

La diretta Finlandia Olanda si gioca allo stadio Olimpico di Helsinki, con inizio alle ore 20:45 di sabato 7 giugno: siamo naturalmente nelle qualificazioni Mondiali 2026, è il gruppo G e questo è già il terzo impegno per la nazionale finlandese, che infatti ha giocato due volte a marzo raccogliendo poco, vale a dire una vittoria sofferta a Malta e poi un pareggio a Kaunas contro la Lituania, squadra dunque già in affanno in un girone che a dire il vero potrebbe concedere qualche chance di secondo posto, al netto di una Polonia superiore ma che ultimamente non ha fatto benissimo.

L’Olanda invece tre mesi fa era ancora in Nations League, e per questo fa il suo esordio oggi: super favorita per la qualificazione diretta alla fase finale dei Mondiali, ha confermato Ronald Koeman come CT e sta provando a dare continuità al progetto inserendo qualche giovane in un gruppo già rodato, che ha quasi eliminato la Spagna nella citata Nations League ma ora punta al bersaglio grosso. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta Finlandia Olanda, nell’attesa del match diamo un rapido sguardo anche alle scelte dei Commissari Tecnici.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA

Nella diretta Finlandia Olanda si affrontano due moduli che possiamo definire quasi speculari: anche il centrocampo degli orange infatti è sostanzialmente a tre, anche se il trequartista si stacca e qui sarà interessante capire se Koeman punterà ancora su Justin Kluivert come in Spagna oppure darà nuova fiducia a Xavi Simons o Reijnders, che avanzerebbe la sua posizione così da permettere a Gravenberch di agire in mediana con Frenkie De Jong. Davanti gioca Depay, da capire se con lui e Gakpo ci sarà Frimpong (un terzino molto avanzato) o appunto Xavi Simons allargato a destra.

Nella Finlandia le potenziali sorprese sono minori: Jacob Friis per esempio potrebbe provare a impegnare la difesa dell’Olanda mandando in campo contemporaneamente i due attaccanti Pohjanpalo e Pukki, grandi punti di riferimento degli scandinavi insieme al portiere Hradecky e al regista Glen Kamara. Il modulo sarà un 4-3-3 con Antman e Hakans esterni del tridente, in mezzo sono sicuri del posto Lod e Kairinen mentre in difesa Vaisanen, che ben conosciamo, fa coppia con Ivanov avendo in Alho e Uronen i due giocatori che opereranno sulle fasce laterali.

QUOTE E PRONOSTICO FINLANDIA OLANDA

Per quanto riguarda la diretta Finlandia Olanda diamo anche uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai, secondo la quale gli orange sono favoriti in maniera netta grazie al valore da 1,27 volte la giocata sul segno 2, per contro il segno 1 che regola l’ipotesi del successo scandinavo vi farebbe guadagnare ben 10,00 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la posta in palio.