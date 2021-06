Diretta Finlandia Russia/ Streaming video tv: è già decisiva (Euro 2020)

DIRETTA FINLANDIA RUSSIA: ULTIMA SPIAGGIA PER I RUSSI!

Finlandia Russia, in diretta dallo stadio di San Pietroburgo alle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, mercoledì 16 giugno 2021, è la partita che aprirà il programma della seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2020 e in particolare del girone B. Sarà dunque uno snodo già fondamentale, soprattutto per i veri padroni di casa: la diretta di Finlandia Russia (con i finnici ufficialmente in casa, ma a San Pietroburgo) potrebbe infatti già essere l’ultima spiaggia per la Russia, reduce da una pesante sconfitta all’esordio contro il Belgio e di conseguenza adesso già costretta a non sbagliare più se vuole rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ L'Italia per gli ottavi, diretta gol live score

Un pareggio manterrebbe viva una fiammella, ma serve una vittoria per tornare davvero in corsa. Discorso ben diverso per la Finlandia, vincitrice a sorpresa della partita contro la Danimarca che passerà alla storia per ben altro, ma ha comunque dato tre punti ai finnici, che adesso sognano l’impresa. Già un pareggio potrebbe essere un grande passo avanti: ci sarà un altro risultato a sorpresa oggi in Finlandia Russia?

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA RUSSIA/ Quote: Hrádecký in copertina

DIRETTA FINLANDIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Russia sarà trasmessa esclusivamente sulla televisione satellitare, perché questa non sarà una delle partite visibili anche su Rai 1 oltre che sui canali di Sky Sport, che ne detengono dunque l’esclusiva. Sarà di conseguenza riservata agli abbonati anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA RUSSIA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Finlandia Russia. Per quanto riguarda la Finlandia, ci aspettiamo un modulo 3-5-2 con Hradecky tra i pali; davanti a lui la difesa a tre formata da O’Shaughnessy, Arajuuri e Toivio; folto reparto a cinque invece a centrocampo, dove i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Uronen, Kamara, Sparv, Lod e Raitala, il quale però è in ballottaggio con Vaisanen; infine, la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Pukki e Pohjanpalo. Dall’altra parte, ecco la Russia schierata con un simile modulo 5-3-1-1: Shunin estremo difensore; davanti a lui da destra a sinistra nella retroguardia Mário Fernandes a destra, Barinov, Dzhikiya, Semenov ed infine Karavaev a sinistra; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Zobnin, Ozdoev e Golovin; in attacco infine l’atalantino Miranchuk sembra favorito su Cheryshev e dovrebbe agire sulla trequarti a supporto di Dzyuba.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA/ Quote: grande inizio di Europei per Spinazzola

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Finlandia Russia in base alle quote dell’agenzia Snai. Formalmente in casa la Finlandia, sono favoriti gli “ospiti” (si fa per dire) della Russia: segno 2 quotato a 1,65, si passa poi a quota 3,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse la Finlandia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA