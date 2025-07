DIRETTA FINLANDIA SVIZZERA DONNE: SPAREGGIO PER I QUARTI!

È uno spareggio la diretta Finlandia Svizzera donne: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 10 luglio presso lo Stade de Genève, dove si gioca per l’ultima giornata nel girone A degli Europei 2025 di calcio femminile. Le due nazionali sono a pari punti: entrambe hanno perso contro la Norvegia (sempre 1-2) e battuto l’Islanda.

La differenza sta in una singola rete: quella che la Svizzera ha trovato al 90’ contro le islandesi, un 2-0 contro un 1-0 della Finlandia, e questo può essere realmente determinante per una nazionale rossocrociata che tra l’altro gioca in casa questa competizione.

Nella diretta Finlandia Svizzera donne le elvetiche possono pareggiare: resterebbero davanti per la differenza reti, per questo motivo il colpo sull’Islanda è stato fondamentale ma naturalmente adesso bisogna completare l’opera, e la Finlandia ha più di un argomento.

Arrivata qui senza troppe ambizioni, la nazionale scandinava ha invece tenuto testa alla Norvegia dopo aver battuto l’Islanda, dimostrando di potersi realmente giocare le chance di volare ai quarti di finale per un risultato che sarebbe molto importante. Vedremo cosa succederà adesso…

COME VEDERE LA DIRETTA FINLANDIA SVIZZERA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Finlandia Svizzera donne non sarà proposta sui canali della nostra televisione, come sempre potrete seguirla su Uefa.tv con il servizio di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA SVIZZERA DONNE

Marko Saloranta deve vincere, quindi nella diretta Finlandia Svizzera donne può tornare a proporre il 4-4-1-1 che ha vinto all’esordio, e che aveva lasciato spazio al 5-4-1 per affrontare la Norvegia. Kosola torna a giocare a destra sulla linea di centrocampo, con Oona Siren dall’altra parte; in mezzo al campo Oling e Summanen, difesa con Kuikka e Nystrom a protezione del portiere Koivunen e i due terzini che sono Emma Koivisto e Tynnila, davanti invece dovrebbe essere confermato il capitano Sallstrom a fare da supporto a Franssi, due veterane di questa nazionale.

Pia Sundhage invece va con il 5-3-2 che, potendosi permettere il pareggio, sarà verosimilmente bloccato: Beney e Riesen tengono una posizione bassa sugli esterni aiutando le tre centrali difensive che sono Calligaris (che ben conosciamo), Stierli e Maritz mentre in porta gioca Livia Peng. A comandare il centrocampo ecco Walti, che indossa la fascia di capitano; le fanno compagnia Reuteler, in gol contro l’Islanda, e Vallotto che agiranno dunque come mezzali, nel reparto avanzato ci aspettiamo ancora il tandem composto da Schertenleib e Folmli salvo ovviamente qualche mossa alternativa.

PRONOSTICO E QUOTE FINLANDIA SVIZZERA DONNE

Le quote che l’agenzia Sisal ha proposto per la diretta Finlandia Svizzera donne indicano nella nazionale rossocrociata la favorita, in virtù del valore di 2,10 volte la giocata che è stato posto sul segno 2 per la sua vittoria; per contro l’affermazione scandinava, regolata dal segno 1, porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,50 volte la somma messa sul piatto, infine il segno X per l’opzione del pareggio equivale a un guadagno di 3,25 volte la posta in palio.