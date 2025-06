DIRETTA FINLANDIA UCRAINA U21: SFIDA INTRIGANTE!

Con la diretta Finlandia Ucraina U21 ci spostiamo a Kosice, alla Kosicka Futbalova Arena va in scena la partita valida per la seconda giornata nel girone D agli Europei Under 21 2025. Nazionali in campo alle ore 18:00 di domenica 15 giugno per un match già importante, che potrebbe significare qualificazione ai quarti di finale.

La favorita è sicuramente l’Ucraina che, come già dicevamo, due anni fa nell’ultima edizione degli Europei aveva centrato un grande risultato arrivando in semifinale, e in generale ovviamente stupisce per come riesce a esprimersi nonostante la complicatissima situazione che sta vivendo in patria.

La Finlandia è tornata a disputare la fase finale del torneo e vuole fare bella figura; in termini generali si tratta di una nazionale che ha meno delle altre nel suo girone ma può comunque provare a ritagliarsi il suo spazio di gloria, vedremo se oggi arriverà una vittoria per continuare a sperare.

Ci stiamo avvicinando sensibilmente alla diretta Finlandia Ucraina U21, è dunque arrivato il momento di leggere insieme alcune delle scelte dei due CT con le probabili formazioni di una partita che speriamo possa regalarci qualche emozione.

FINLANDIA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Finlandia Ucraina U21 non dovrete rivolgervi alla nostra tv, la partita verrà fornita esclusivamente su Uefa.tv e dunque in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA UCRAINA U21

Mika Lehkosuo schiera un 4-2-3-1 per la diretta Finlandia Ucraina U21, con la particolarità che la prima punta potrebbe essere Liimatta, in realtà un trequartista, dunque il reale centravanti sarebbe lo spazio un po’ come succedeva con il calcio totale olandese e poi altri allenatori hanno ripreso, su tutti Pep Guardiola. Ad agire tra le linee possiamo prevedere Pyyhtia, un centrale che si adatta; poi ecco Terho e Keskinen sulle corsie, in mezzo avremo Marhiev e Hyrylainen con difesa formata da Miettinen e Koski al centro, Naamo e Wallius sulle fasce ed Henriksson che andrà in porta.

Unai Melgosa, CT spagnolo, risponde con il 4-3-3: Neshcheret tra i pali, Kozik e Mykhavko al centro di una difesa che viene completata dai terzini che potrebbero essere Roman e Vivcharenko, in mezzo al campo le fila del discorso le tiene il capitano Brazhko con due mezzali che potrebbero essere Ocheretko e Rubchinskyi, ma in realtà con parecchie alternative a disposizione. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Vanat è favorito su Viunnyk per giocare come prima punta mentre ai lati la nazionale ucraina potrebbe presentarsi con Kvasnytsya e Voloshyn.