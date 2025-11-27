Diretta Fiorentina Aek Atene streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Conference League.

DIRETTA FIORENTINA AEK ATENE: VANOLI PER LA PRIMA GIOIA!

Non si può sbagliare nella diretta Fiorentina Aek Atene: vale per entrambe le squadre, ma ovviamente il nostro focus riguarda i viola che, alle ore 21:00 di giovedì 27 novembre 2025, ospitano i greci nella quarta giornata del girone di Conference League 2025-2026, dovendo immediatamente risalire la corrente.

Paolo Vanoli vuole la prima vittoria come allenatore della Fiorentina: ha pareggiato contro la Juventus ma in Serie A la sua squadra rimane ultima in classifica, se non altro Stefano Pioli prima dell’esonero aveva vinto le due partite inaugurali di Conference League e quindi gli ottavi sono possibili, anche avendo perso a Mainz.

Bisognerà comunque stare attenti e dare ben poco per scontato: l’Aek Atene in classifica è sotto, ha già esplorato ogni tipo di risultato possibile e dunque ha 4 punti, non sembra un rivale troppo ostico ma, per scenario attuale e difficoltà sempre presenti in Europa, non si può sottovalutare l’impegno di stasera.

Ecco allora che tra poco vivremo insieme una diretta Fiorentina Aek Atene che potrebbe lanciare i viola oppure complicare ulteriormente il loro percorso in Conference League, è chiaramente interessante anche andare a leggere le potenziali scelte che tra poco saranno operate da parte dei due allenatori.

COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA AEK ATENE IN STREAMING VIDEO TV

Occhi sulla tv satellitare per la diretta Fiorentina Aek Atene, fornita da Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) e Sky Sport 253, con diretta streaming video come sempre su Now.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA AEK ATENE

Nel 3-5-2 di Vanoli per la diretta Fiorentina Aek Atene sono assenti Dodò e Piccoli, Gosens può provare a stringere i denti mentre Kean dovrebbe riposare: possiamo allora ipotizzare uno schieramento con Tommaso Martinelli sempre portiere di Conference League, davanti a lui Comuzzo e Pongracic con Luca Ranieri e poi Ndour che farebbe il laterale destro con uno tra Parisi, Fortini e appunto Gosens a sinistra, in mezzo scalpita Fagioli mentre Mandragora e Fazzini possono completare la zona mediana, lasciando in attacco Albert Gudmundsson ad affiancare Dzeko che tornerebbe titolare.

Nell’Aek Atene di Marko Nikolic non sono pochi i calciatori passati dalla nostra Serie A: in porta c’è Strakosha (con Brignoli come riserva), in difesa potremmo vedere ancora Moukoudi e Relvas come centrali con Rota e Penrice che agiscono sulle corsie in qualità di terzini, poi ecco il centrocampo con Pineda e Mantalos a giocare nel settore nevralgico, supportati dagli esterni che sarebbero Kaloskamis a destra e Joao Mario a sinistra. Infine il reparto avanzato: Luka Jovic è anche un ex della Fiorentina come ben sappiamo, accanto a lui uno tra Gacinovic, da seconda punta tattica, e Zini.

PRONOSTICO E QUOTE FIORENTINA AEK ATENE

Nella diretta Fiorentina Aek Atene il favore del pronostico sorride ai viola come era lecito aspettarsi, in particolare possiamo leggere le quote della Snai con un 1,67 che spicca come valore posto sul segno 1 per la vittoria della Fiorentina, per contro abbiamo invece il segno 2 legato al successo dell’Aek Atene che porta in dote una vincita pari a 4,90 volte la giocata, infine l’opzione del pareggio per la quale puntare sul segno X prevede un guadagno ammontante a 3,65 volte quello che avrete investito.