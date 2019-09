Diretta Fiorentina Arsenal donne/ Streaming video e tv: prima in Champions League

Fiorentina Arsenal donne è in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 19:00 di giovedì 12 settembre: si gioca qui l’andata dei sedicesimi della Champions League femminile 2019-2020. Riparte l’avventura delle viola, che lo scorso anno sono riuscite a dimostrare di poter fare strada in Europa e si sono soprattutto guadagnate il ruolo di anti-Juventus in patria, contendendo lo scudetto alle bianconere fino all’ultima giornata e perdendo contro di loro la finale di Coppa Italia. Adesso ci si attende il salto di qualità da parte di una società che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper lavorare con grande costrutto diventando una solida realtà; l’avversaria sarà però tosta, perchè l’Arsenal dopo sette anni è riuscito a rivincere il campionato e può contare su giocatrici di livello internazionale. Vediamo allora in che modo queste due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Arsenal donne.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Arsenal donne, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per l’appuntamento con la Champions League femminile non è prevista nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente il sito www.uefa.com (all’apposita sezione dedicata a questo torneo) o anche gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ARSENAL DONNE

Per Fiorentina Arsenal donne, Antonio Cincotta dovrebbe puntare sulle giocatrici dello scorso anno: avremo dunque un possibile 4-2-3-1 che prevede Tortelli e Agard a protezione del portiere Ohrstrom, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Guagni da una parte e Philtjens dall’altra. A centrocampo ci sarà la qualità di Adami con la collaborazione di Breitner, bravissima a recuperare palloni; può dunque avanzare il suo raggio d’azione Parisi, che nel caso si posizionerebbe alle spalle della prima punta allargando il raggio d’azione di Bonetti. A completare la squadra Vigilucci e Ilaria Mauro; l’Arsenal potrebbe disporsi con un 4-3-3 con Zinsberger in porta, davanti a ei Beattie e Williamson lasciando a correre Veje e Quinn sulle fasce. In mezzo comandano le due olandesi Roord e Van de Donk, insieme a loro ci sarà il capitano scozzese Little mentre nel tridente offensivo attenzione in particolare a Miedema, che ci ha fatto male ai Mondiali, che avrà in Carter e Evans le sue compagne di reparto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA