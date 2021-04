Diretta/ Fiorentina Ascoli (Primavera) streaming video tv: chance Viola

DIRETTA FIORENTINA ASCOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fiorentina Ascoli, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 12.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Chance Viola per riuscire a ritagliarsi una posizione più tranquilla di classifica: dopo l’ultima vittoria con poker realizzato in casa del Bologna la formazione allenata da Alberto Aquilani è riuscita finalmente a staccarsi dalla zona play out. Un risultato importante che la Fiorentina dovrà ora andare a consolidare, essendosi portata a +3 dai felsinei e conseguentemente dal quartultimo posto. L’Ascoli dopo l’exploit della prima vittoria stagionale ottenuta contro la Lazio è caduto di nuovo, perdendo con un secco 2-0 in casa della capolista Roma: di sicuro non l’impegno in calendario ideale per ritornare in gioco per la salvezza, ma i marchigiani restano al momento a -9 dalla zona play out e la permanenza in categoria sembra ancora una chimera, soprattutto se non arriveranno punti da match che vedono i bianconeri sulla carta sfavoriti nel pronostico.

DIRETTA FIORENTINA ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Ascoli Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione sul canale web SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Ascoli Primavera presso lo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Brancolini, Gentile, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Frison, Milani, Corradini, Munteanu, Di Stefano, Bianco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Bolletta; Marucci, Markovic, Alagna, Lisi; Franzolini, Ceccarelli, Olivieri; D’Agostino; Intinacelli, Ibrahimi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fiorentina e Ascoli Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.10 volte la posta scommessa.



