DIRETTA/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (30 marzo 2024)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci davvero pronti a raccontare la diretta di Fiorentina Atalanta Primavera. Una classica nel nostro campionato, che vede una Fiorentina leggermente in calo sia pure con tre vittorie nelle ultime sei giornate, tuttavia nelle ultime due partite è arrivato un solo punto e non si può non citare il tremendo 1-6 subito in casa dalla Roma, che comunque ha rappresentato la prima sconfitta dopo un periodo di 10 giornate in cui erano arrivate sei vittorie, un buon passo che ora però la squadra viola dovrà saper ritrovare al più presto per evitare guai peggiori.

L’Atalanta ha fatto uno straordinario salto di qualità nelle ultime settimane: la giovane Dea ha infatti vinto otto volte nelle ultime dodici giornate, ha per contro perso in due occasioni (sempre in casa) ma ha scalato la classifica arrivando a giocarsi la prima posizione, questo anche grazie al rendimento esterno visto che la sconfitta fuori casa non arriva dallo scorso 11 dicembre, contro la Roma. Adesso per noi è davvero giunto il momento di raccontare le grandi emozioni di questa partita: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché la diretta di Fiorentina Atalanta Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

LA PRESENTAZIONE

Prepariamoci ad un altro match di calcio giovanile grazie alla diretta di Fiorentina Atalanta Primavera, valevole per la 27esima giornata di campionato e l’ora X è fissata per oggi 30 marzo 2024 alle ore 15. La baby viola si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica dopo un pareggio nell’ultima partita contro il Lecce.

Dovrà lottare per cercare di risalire la classifica e puntare a ottenere i tre punti in questa sfida. Dall’altra parte del campo, l’Atalanta Primavera si presenta come una sfida impegnativa: la Dea è attualmente terza in classifica, reduce da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Frosinone per 2-0.

FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta di Fiorentina Atalanta Primavera dove per la Viola si prevede la presenza di Rubino, il quale si distinse nella precedente partita con una prestazione convincente sia in fase offensiva che difensiva, coronata da un gol.

La sua presenza sarà fondamentale per l’organizzazione del gioco della squadra viola. Per l’Atalanta, invece, ci si aspetta che Vivassori giochi un ruolo chiave nel legame tra centrocampo e attacco, con la sua abilità nel creare gioco e nel rendersi pericoloso sotto porta.

FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE

Se qualcuno dei nostri lettori fosse interessato a scommettere sui risultati di questa partita farebbe bene ad analizzare tutte le quote riguardo alla diretta di Fiorentina Atalanta Primavera grazie al sito di Bwin: il segno 1 è fissato a 2,8 mentre la vittoria nerazzurra a 2,3. Per il pareggio la quota si attesta sul 3,1.

