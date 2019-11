Diretta Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video tv: capolista in Toscana

Fiorentina Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina, si gioca stamattina sabato 30 novembre 2019 alle ore 11.00 per la decima giornata del campionato Primavera 1. Fiorentina Atalanta Primavera è una sfida sempre affascinante tra due società che curano molto il vivaio, anche se nell’attuale campionato stanno facendo molto meglio i nerazzurri, che sono capolista con 22 punti pur avendo giocato una partita in meno, mentre la Fiorentina arranca a quota 10 punti e deve di conseguenza anche guardarsi alle spalle. Nella scorsa giornata abbiamo avuto conferma delle situazioni alquanto differenti per le due formazioni: l’Atalanta infatti ha vinto contro il Napoli con un nettissimo 4-1, mentre la Fiorentina ha perso per 1-0 il derby toscano sul campo dell’Empoli. Oggi i viola saranno capaci di mettere i bastoni fra le ruote a una scatenata Dea?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Atalanta Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Fiorentina Atalanta Primavera. Emiliano Bigica potrebbe schierare i padroni di casa viola con il seguente 4-3-3: Brancolini in porta; Ponsi, Rasmussen, Dutu e Simonti nella linea difensiva a quattro; Hanuljak, Bianco e Lovisa nel terzetto di centrocampo; prima punta Kukovec più i due esterni Pierozzi e Koffi nel tridente d’attacco. La replica dell’Atalanta di Massimo Brambilla dovrebbe invece prevedere uno speculare 4-3-3 con Gelmi in porta; linea difensiva a quattro composta da Bergonzi, Heidenreich, Guth e Brogni da destra a sinistra; linea a tre di centrocampo composta da Cortinovis, Da Riva e Panada; in attacco le due ali Ghisleni a destra e Cambiaghi a sinistra ai fianchi del centravanti Colley.



