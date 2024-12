DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA, 15 PUNTI DI DISTACCO

Tra le due squadre dista esattamente il doppio dei punti. Parliamo della diretta Fiorentina Atalanta Primavera con i Viola che hanno già raggiunto quota 30 mentre i bergamaschi sono a 15. La gara si giocherà giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 13:00. I toscani hanno interrotto la propria striscia positiva di tre vittorie di fila contro Monza, Bologna e Lazio in occasione del 2-0 con il Sassuolo, capaci di consolidare la vetta della classifica in virtù delle reti di Minta e Leone su rigore.

L’Atalanta invece è reduce da due sconfitte, quella di Lecce per 2-1 e il 3-0 incassato in casa dall’Inter. Per i bergamaschi l’ultima vittoria è quella per 3-0 con l’Empoli, la terza di tutto il campionato in un totale di 15 partite.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

I tifosi bergamaschi non si disperino, ma possono comunque vedersi la diretta Fiorentina Atalanta Primavera senza dover macinare chilometri ma comodamente da casa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Se vi trovate in giro per compere o al lavoro potrete dare un’occhiata in diretta streaming video sull’applicazione o sito web sempre di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

I Viola giocheranno con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Vannucchi in porta, difeso da Trapani, Baroncelli, Elia e Scuderi. A centrocampo Harder e Ievoli più Caprini, Rubino e Braschi dietro a Tarantino.

L’Atalanta predilige invece il modulo 3-5-2 con Zanchi tra i pali, pacchetto arretrato formato da Armstrong, Ramaj e Tavanti. Agiranno da esterni Gobbo e Simonetto con Steffanoni, Bonanomi e Riccio in mediana. In attacco Bosignori e Michieletto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Atalanta Primavera parlano chiaro con la squadra favorita vestita di Viola a 1.75 contro il 2 fisso è offerto dai bookmakers a 3.75 mentre il segno X equivalente al pareggio che possiamo trovarlo a 3.85.

L’Over 2.5 è dato a 1.50 con l’Under alla stessa soglia a 2.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.50 e 2.30.