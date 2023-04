Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 2-3): Vlahovic vale 3 punti

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 2-3): LA VINCE LA DEA

L’Atalanta espugna lo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino e conquista tre punti preziosissimi in chiave play-out, al termine di questa gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera1. Parte fortissimo la formazione bergamasca, che dopo soli 4 minuti trova il vantaggio: Colombo raccoglie palla sulla trequarti campo, non ci pensa due volte, e lascia partire un missile che bacia la traversa e varca la linea di porta. Niente da fare per il baby fenomeno Martinelli, che tocca ma non evita il gol. Conclusione meravigliosa. La Dea si chiude, i Viola provano a reagire, ma Sene si divora due palle gol clamorose.

Al 44esimo, su una delle poche scorribande offensive degli orobici, arriva il 2-0: incontenibile discesa del solito Colombo sull’out di destra e cross perfetto per la testa di Vlahovic, che realizza il suo primo gol stagionale. Entra bene il numero 9 di proprietà del Partizan, che lotta e si sacrifica. Nel recupero Di Stefano accorcia le distanze su calcio di rigore. Nel secondo tempo il copione non cambia, con i nerazzurri che si difendono con ordine, cercando gli spazi per ripartire, e la Fiorentina che prova ad assediare la metà campo avversaria. Al 72esimo Bertini compie un prodigio su Lucchesi, ed all’85esimo Vlahovic corona la sua prestazione con la doppietta, chiudendo i giochi sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nel finale altro rigore per i Viola, che trovano il 3-2 con Sene, e per poco non la pareggiano con Capassi che fa tremare la traversa al 94esimo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 1-2): SI DIFENDE LA DEA

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, l’Atalanta è ancora in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina, nonostante l’assedio in questa ripresa da parte della formazione viola. Nelle prime battute di questa seconda frazione di gioco, Kayode si rende subito pericoloso con una punizione diretta, ma Bertini è attento e para. Al 57esimo risponde la Dea, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Con il passare dei minuti cresce la formazione toscana, ma non riesce a sfondare un muro orobico veramente solido, che non lascia spazi e ferma sul nascere le iniziative dei padroni di casa. Al 72esimo ci prova Sene, ma la sua conclusione è deviata in angolo: sugli sviluppi del corner arriva la grande chance per il pareggio, con Lucchesi che da due passi prova a risolvere una mischia furibonda, ma Bertini ancora una volta compie un prodigio. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 1-2): VLAHOVIC SEGNA ALLA VIOLA

Fiorentina ed Atalanta vanno negli spogliatoi dello stadio Piero Torrini sul risultato di 2-0 in favore della Dea, al termine del primo tempo di questa gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera1. Dopo la perla di Colombo, dopo soli 4 minuti di gioco, la Viola reagisce, ma Sene per ben due volte si divora il gol del pareggio: al 27esimo non controlla, ed al 40esimo non sfrutta la grande azione di Amatucci, sbagliando dal limite dell’area piccola.

Gli orobici ci provano soltanto in contropiede, ed al 44esimo trovano addirittura il raddoppio con l’incontenibile discesa del solito Colombo sull’out di destra ed il cross perfetto per la testa di Vlahovic, che non si chiama Dusan, ma ai toscani decide di segnare comunque. Nel recupero, poi, Sene conquista un calcio di rigore, e Di Stefano è chirurgico, accorciando le distanze. Il secondo tempo sarà decisivo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): RESISTE LA DEA

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, l’Atalanta conduce per 1-0 sul campo della Fiorentina Primavera, grazie all’eurogol realizzato da Colombo nei primi minuti di gioco. I Viola provano subito a reagire, ma non riescono mai ad andare a concludere verso la porta avversaria, pur tessendo trame di gioco interessanti e ben orchestrate. Amatucci sta giocando una grande partita.

Al 16esimo è addirittura il neo-entrato Vlahovic, attaccante della Dea, a provare la conclusione, ma Martinelli è attento e blocca facilmente. Entrato molto bene il numero 9 nerazzurro, che sta facendo la lotta tutto solo contro la difesa avversaria. Al 27esimo Senè viene lanciato in campo aperto da Distefano, ma l’attaccante si divora clamorosamente la possibile rete del pareggio, allungandosi troppo il pallone. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): COLOMBO, CHE GOL!

Allo stadio Comunale Piero Torrini di Sesto Fiorentino, la Fiorentina Primavera ospita i pari età dell’Atalanta in questo match valido per la venticinquesima giornata del campionato Primavera1. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta interna contro il Frosinone, mentre i bergamaschi hanno bisogno di disperati punti per evitare la zona retrocessione.

Parte fortissimo la squadra ospite, prima con un cross sventato dalla difesa viola e successivamente, al quarto minuto, realizzando la rete dell’1-0: Colombo raccoglie palla sulla trequarti campo, non ci pensa due volte, e lascia partire un missile che bacia la traversa e varca la linea di porta. Niente da fare per il baby fenomeno Martinelli, che tocca ma non evita il gol. Conclusione meravigliosa. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Fiorentina Atalanta Primavera stiamo per vivere una partita molto interessante. I viola hanno perso in casa contro il Frosinone, mettendo fine a una serie di quattro partite in cui erano arrivati 10 punti; resta il fatto che la Fiorentina Primavera ha saputo girare il suo campionato, prova ne è il rendimento del 2023 che parla di 22 punti con ben sette vittorie in 12 partite, in precedenza la squadra allenata da Alberto Aquilani aveva timbrato 20 punti (con 6 vittorie) e dunque abbiamo un miglioramento, anche se certamente non troppo netto da dirci che questa Primavera sia già pronta per contendere lo scudetto a quelle che al momento sono le favorite.

L’Atalanta, già battuta nei quarti della Coppa Italia di categoria, ha vinto le ultime due partite: si è dunque rilanciata e prova a evitare di giocare il playout per non retrocedere, il problema della giovane Dea è che prima del doppio colpo contro Inter e Cesena il successo mancava dal 22 gennaio e c’erano state appena cinque affermazioni nelle precedenti 22 giornate, un quadro pessimo per una squadra che siamo abituati a vedere nelle fasi finali del campionato. Adesso tocca davvero lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita: noi ci possiamo mettere comodi e valutare come andranno le cose in campo, la diretta di Fiorentina Atalanta Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è il principale di questa emittente ed è disponibile, in chiaro per tutti, al numero 60 del vostro telecomando. Ricordiamo poi che un’altra modalità per assistere alla partita del campionato 1 sarà quella della diretta streaming video: in questo caso, sempre dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, le opzioni saranno due perché potrete visitare (senza costi aggiuntivi) il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app, che trovate sotto il nome di Sportitalia, sui vostri device.

LA DEA RISCHIA!

Fiorentina Atalanta Primavera, in diretta dal Piero Torrini alle ore 15:00 di sabato 1 aprile, si gioca per la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Torneo ancora lungo: siamo alla ottava di ritorno e i viola, nel frattempo impegnati nel Torneo di Viareggio, tornano in campo dopo la sosta dovendo riscattare il ko interno contro il Frosinone, che ha leggermente frenato una grande marcia con la quale la squadra si è rimessa ampiamente e concretamente in corsa per strappare una qualificazione diretta alla fase finale.

L’Atalanta in un contesto simile ha sguazzato negli ultimi anni, vincendo due scudetti consecutivi; in questa stagione però sta esplorando la zona playout e retrocessione e dunque ha assoluto bisogno di una vittoria, volendo confermare quella che, sia pure con grande fatica, è arrivata sul campo del Cesena ultimo in classifica. Ci resta dunque da vedere come andranno le cose nella diretta di Fiorentina Atalanta Primavera, ma prima facciamo un rapido excursus sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

In Fiorentina Atalanta Primavera Alberto Aquilani va con il 3-5-2, e potrebbe confermare la coppia Toci-Distefano in attacco, supportata da un centrocampo nel quale Berti, Vitolo e Amatucci sarebbero i tre di mezzo e sulle corsie laterali andrebbero invece ad agire Kayode e Favasuli. Per quanto riguarda la difesa, linea a tre con Davide Gentile, Comuzzo e Romani che partono favoriti sulla concorrenza, e dunque si piazzeranno a protezione del portiere che è Tommaso Martinelli.

Nell’albero di Natale di Marco Fioretto, per l’Atalanta, la certezza è De Nipoti che giocherà come punta centrale; Falleni (doppietta a Cesena) e Vavassori agirebbero alle sue spalle senza dimenticarsi di Vanja Vlahovic, poi una mediana con Chiwisa, Matteo Colombo e Roaldsoy che potrebbero essere titolari ma sono insidiati da Lorenzo Riccio e Mendicino. Per quanto riguarda la difesa, Palestra può fare il terzino destro con Bernasconi a sinistra; Guerini e Regonesi sarebbero i due centrali davanti al portiere Bertini.











