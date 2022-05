Diretta Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la finale di Coppa Italia!

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Fiorentina Atalanta Primavera è in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia: si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 4 maggio ed è la finale di Coppa Italia Primavera 2021-2022. Finalmente scopriremo quale squadra solleverà il trofeo: la Fiorentina è la grande dominatrice del periodo, arriva infatti da tre vittorie consecutive e potrebbe centrare un poker che nella storia di questa competizione non è mai riuscito a nessuno, e dunque proietterebbe i viola di Alberto Aquilani nell’Olimpo delle grandi squadre che hanno fatto la storia della Under 19.

DIRETTA/ Atalanta Salernitana (risultato 0-1) video streaming tv: Ederson punge

L’Atalanta, che all’inizio del millennio ha vinto tre volte in quattro anni la Coppa Italia Primavera, non era partita benissimo in questa stagione ma ora è diventata addirittura la seconda forza del campionato, per arrivare a questa finale ha schiantato l’Empoli e ora spera di portare a termine il dominio degli avversari gigliati. Non resta dunque che aspettare che la diretta di Fiorentina Atalanta Primavera prenda il via; nell’attesa possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della finale Fiorentina Atalanta.

DIRETTA/ Milan Fiorentina (risultato finale 1-0): Leao fa esplodere San Siro!

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: nessuna novità dunque, l’emittente resta la casa degli Under 19 e anche in questo caso manderà in onda la partita. Ricordiamo che si tratterà del canale principale (quello al numero 60 del televisore) e che sarà possibile seguire il match anche attraverso il servizio di diretta Fiorentina Atalanta in streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, consultando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote, Ibrahimovic ancora dalla panchina?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Per la diretta Fiorentina Atalanta Primavera Aquilani potrebbe confermare il 4-3-3 che in semifinale ha segnato cinque gol alla Roma: dunque secondo questa ipotesi vedremo i viola schierati con Krastev e Frison a protezione del portiere Andonov, con Kayode e Favasuli sugli esterni bassi mentre in mezzo al campo ci sarà la regia di Corradini, con il supporto che dalle mezzali arriverà con l’azione di Alessandro Bianco e Amatucci. Nel tridente offensivo invece dovrebbe trovare spazio Toci come prima punta; ai suoi lati gli esterni sarebbero eventualmente Distefano e Agostinelli.

Possibili conferme anche per l’Atalanta Primavera di Massimo Brambilla: un 3-5-2 con Del Lungo, Berto e Ceresoli a proteggere il portiere Sassi, poi una linea di centrocampo nella quale Renault e Bernasconi partiranno dalle corsie laterali e saranno di fatto i giocatori che dovranno spingere, supportando un centrocampo nel quale ci saranno Chiwisa e Oliveri ma non lo squalificato Giovane, sostituito da Muhameti. A formare la coppia offensiva nella giovane Dea i due prescelti dovrebbero essere Moustapha Cissé, già visto nella prima squadra di Gasperini (con gol in Serie A) e Pagani, che hanno segnato le tre reti della semifinale di Coppa Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA